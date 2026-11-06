La Paz: Cierran un tramo de avenida Hernán Siles Zuazo por obras de Epsas

La Alcaldía de La Paz anunció el cierre temporal de la avenida Hernán Siles Zuazo, entre la calle Benito Juárez y la avenida Los Álamos, en la zona de Calacoto-Aranjuez, debido a trabajos de renovación y mejora del sistema de agua potable ejecutados por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas).

La restricción vehicular comenzará este lunes 9 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 17 de diciembre de 2026. Sin embargo, la vía podrá habilitarse antes de esa fecha, dependiendo del avance y la conclusión de las obras.

Rutas alternas para ingresar a la avenida Hernán Siles Zuazo

La Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana estableció dos alternativas para los vehículos que se desplazan desde la avenida Costanera hacia la avenida Hernán Siles Zuazo, en dirección a las zonas de Amor de Dios, Aranjuez, Mallasa y Mallasilla:

Alternativa 1: Desvío hacia la avenida Víctor Zapana Serna, avenida Hugo Ernest y salida por el puente Amor de Dios para incorporarse a la avenida Hernán Siles Zuazo.

Alternativa 2: Desvío por el puente de la avenida Arequipa, continuar por esa vía hasta la calle Benito Juárez y luego incorporarse a la avenida Hernán Siles Zuazo.

Desvíos para salir hacia la avenida Costanera

Para los conductores que circulen desde la avenida Hernán Siles Zuazo hacia la avenida Costanera, se habilitaron las siguientes opciones:

Alternativa 1: Tomar la calle Benito Juárez, continuar por la calle Las Retamas, cruzar el puente de la calle 8 e incorporarse a la avenida Costanera.

Alternativa 2: Dirigirse al puente Amor de Dios y continuar por toda la avenida Hugo Ernest hasta llegar a la avenida Costanera, a la altura de la calle 16 de Obrajes.

Disponen cambios en la fila para cargar GNV

La Alcaldía también estableció disposiciones para ordenar la circulación de vehículos que esperan cargar Gas Natural Vehicular (GNV) en la estación de servicio Virgen de Los Álamos.

La fila deberá realizarse exclusivamente a lo largo del carril habilitado sobre la avenida Hernán Siles Zuazo. Queda prohibido formar filas o estacionar vehículos en espera sobre la calle Benito Juárez.

La Guardia Municipal de Transporte estará encargada de fiscalizar el cumplimiento de esta disposición.

El municipio pidió a los conductores salir con anticipación, reducir la velocidad al aproximarse al sector intervenido y respetar la señalización de seguridad, así como las indicaciones del personal de la Guardia Municipal de Transporte.

Los trabajos forman parte de las labores de renovación y mejora del sistema de agua potable solicitadas por Epsas.