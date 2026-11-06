¿Cuándo terminan las clases en Bolivia y cuándo vuelven los estudiantes en 2027?

Con noviembre en marcha, estudiantes, maestros y padres de familia comienzan a preguntarse cuándo finalizarán las clases y cuánto durarán las vacaciones escolares.

Aunque inicialmente se estableció una fecha nacional de referencia, el Ministerio de Educación aclaró que el calendario de este año será flexible y se ajustará a las necesidades de cada región.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, explicó que algunas regiones concluirán sus actividades educativas aproximadamente durante la última semana de noviembre, mientras que otras extenderán sus clases hasta diciembre.

“El último estará en la primera semana de diciembre, pero hay algunos que van a concluir en noviembre, durante la última semana aproximadamente”, manifestó la autoridad en declaraciones difundidas en octubre.

La Resolución Ministerial 001/2026 estableció inicialmente el 2 de diciembre como fecha de referencia para concluir el desarrollo curricular, mientras que el cierre administrativo está previsto hasta el 11 de diciembre.

Sin embargo, las fechas podrán ajustarse cuando existan contingencias que obliguen a recuperar jornadas escolares.

¿Por qué no todos terminarán las clases el mismo día?

La principal razón es que las actividades educativas no se desarrollaron de manera uniforme en todo el territorio nacional.

Durante mayo y junio, los bloqueos y conflictos sociales provocaron interrupciones en algunas regiones. También se registraron situaciones que obligaron a modificar temporalmente la modalidad de enseñanza.

Por ello, las direcciones departamentales y distritales de Educación deben evaluar las jornadas efectivamente trabajadas y las necesidades de recuperación de contenidos.

“El calendario escolar este año lo hemos regionalizado, como debería haber sido siempre. Hablar de un solo calendario académico en un país tan diverso como el nuestro no es lo mejor”, explicó Sanjinés.

La normativa educativa establece que la gestión escolar debe contemplar 200 días hábiles de trabajo efectivo, distribuidos en tres trimestres.

Este requisito es fundamental para definir cuándo finalizarán las actividades académicas.

Por esa razón, una unidad educativa que haya cumplido regularmente su programación podría concluir antes que otra que necesite recuperar días o contenidos pendientes.

Las familias deberán consultar el cronograma correspondiente a su distrito o unidad educativa para conocer la fecha definitiva.

El Ministerio de Educación adelantó que el calendario escolar de 2027 también será definido de manera regionalizada.

“Cada una de las direcciones departamentales de Educación definirá el cierre y definirá para el próximo año desde cuándo se inician las clases, cuándo serán las vacaciones y cuándo finalizará el año escolar”, explicó el ministro Sanjinés el pasado 20 de octubre.

Las autoridades recomiendan prestar atención a las comunicaciones oficiales de las direcciones departamentales, distritales y unidades educativas.