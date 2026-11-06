Después de varios días de publicaciones que despertaron rumores sobre su próximo recorrido internacional, el artista colombiano confirmó las ciudades que forman parte de su nueva gira mundial.

Y entre los destinos anunciados aparece Santa Cruz de la Sierra, que figura en los primeros lugares del listado latinoamericano publicado en su página oficial.

La noticia marca el esperado regreso del intérprete de música urbana al país durante 2027.

Captura publicación sitio oficial gira de Maluma.

El intérprete colombiano incluyó a la capital cruceña en el recorrido de su próxima gira, que también contempla conciertos en Colombia, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, México y otros países.

En el listado oficial aparecen Bogotá, Buenos Aires y Córdoba, seguidas por Santa Cruz de la Sierra.

La presencia de la ciudad boliviana confirma que está contemplada dentro de la planificación internacional del artista.

Sin embargo, todavía no se ha publicado el día exacto de la presentación en Bolivia.

El recorrido internacional tiene previsto comenzar el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, ciudad que figura como la primera parada de la gira.

Posteriormente, el artista tiene programadas dos presentaciones en Buenos Aires, Argentina, para el 19 y 20 de febrero.

La gira contempla decenas de ciudades de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa y África.

Aunque Santa Cruz figura entre los primeros destinos del listado, esto no significa necesariamente que sea el cuarto concierto del calendario, ya que su fecha todavía no ha sido anunciada.