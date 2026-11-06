Su papá no tenía dinero para comprarle una torta y puso una vela a plátanos: Así reaccionó la pequeña

Clarisa, una pequeña de Indonesia, cumplía apenas tres años cuando protagonizó una celebración que terminó emocionando a miles de personas alrededor del mundo.

Su familia atravesaba una difícil situación económica y su padre se encontraba desempleado. Aunque quería celebrar el cumpleaños de su hija, no tenía suficiente dinero para comprarle una torta.

Sin embargo, encontró una manera de regalarle un momento especial.

Colocó tres plátanos sobre una olla, puso una vela en el centro y comenzó a cantarle el cumpleaños feliz.

Lo que ocurrió después fue realmente conmovedor.

Lejos de entristecerse por no tener una torta de verdad, Clarisa comenzó a sonreír, aplaudir y cantar emocionada.

Para ella, lo importante era celebrar junto a su familia.

"Pido oraciones por mi hija de tres años. Es su cumpleaños y yo ya no estoy trabajando", expresó su padre al compartir el video.Regalos de cumple

Las imágenes se viralizaron en 2021 y despertaron una enorme ola de solidaridad.

Gracias a la ayuda de personas conmovidas por su historia, Clarisa pudo disfrutar de una segunda celebración, esta vez con una torta de verdad, decoraciones y regalos.

Su felicidad con apenas tres plátanos recordó a miles de personas que los momentos más hermosos no siempre necesitan grandes regalos, sino mucho amor.

Fuente: Upsocl.