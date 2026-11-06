Panificadores de El Alto determinan subir el precio del pan de batalla a Bs 1 desde este lunes

Los panificadores de la ciudad de El Alto determinaron incrementar el precio del pan de batalla de Bs 0,80 a Bs 1 a partir de este lunes, tras un ampliado que se extendió por más de tres horas y en el que participaron representantes del sector.

El ejecutivo de los panificadores alteños, Marcelo Condori, informó que la decisión fue asumida por las bases y que el nuevo precio se mantendrá como referencia hasta finales de esta gestión.

“En este ampliado la base es la que ha definido a partir del día lunes el incremento del precio del pan a un boliviano como referencia hasta fin de gestión”, explicó.

Panificadores rechazan depender de la harina subvencionada

Condori señaló que más de 850 panificadores participaron en la determinación y que el sector decidió dejar de depender de las disposiciones del Gobierno respecto al precio de la harina subvencionada, cuyo quintal fue fijado en Bs 310.

El dirigente afirmó que no se firmó ningún acuerdo con el Gobierno central ni con las autoridades municipales para mantener el precio anterior del pan.

“Ya no queremos estar sometidos tanto al Gobierno, porque ya tenemos una experiencia con la anterior gestión. Nosotros ya no queremos depender de ellos, que la población es la que nos señale”, manifestó.

Evaluarán nuevos costos para la próxima gestión

El representante del sector indicó que, si se registran incrementos en los precios de los combustibles, como la gasolina o el gas licuado de petróleo (GLP), los panificadores realizarán un nuevo análisis de su hoja de costos para definir el precio del producto en la próxima gestión.

Por ahora, la determinación del ampliado establece que desde este lunes el pan de batalla se comercializará a Bs 1 en la ciudad de El Alto.