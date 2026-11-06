Oviedo acusa a la fiscal Delmy Guzmán en el caso de las 31 maletas

La investigación sobre el ingreso irregular de 31 maletas a Bolivia, ocurrido en noviembre de 2025, continúa generando repercusiones y nuevos señalamientos contra personas que ocuparon cargos de responsabilidad en las instituciones judiciales.

Esta vez, el ministro de Gobierno señaló a la fiscal Delmy Guzmán, a quien atribuyó una presunta intervención que habría dificultado el esclarecimiento del caso.

Durante sus declaraciones, Oviedo afirmó que la fiscal habría desempeñado un papel importante en las irregularidades que, según su versión, rodearon la investigación.

“Una parte fundamental del encubrimiento en esta investigación, la aún fiscal Delmy Guzmán, persona de absoluta confianza de Roger Mariaca, sigue siendo fiscal”, expresó.

El ministro manifestó que el Gobierno estará atento a las actuaciones del Ministerio Público y al desarrollo de las investigaciones.

“Vamos a estar vigilantes, vamos a estar pendientes de que se administre justicia”, añadió.

Oviedo también expresó su preocupación por la permanencia de Guzmán en el Ministerio Público, pese a los cuestionamientos que planteó sobre su presunta participación en el caso.

La autoridad sostuvo que corresponde a la Fiscalía General revisar la situación de la funcionaria y esclarecer su actuación durante las investigaciones.

“Este es un asunto que hay que aclarar”, manifestó.

Asimismo, señaló que el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, deberá consultar al fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, sobre los motivos por los que Guzmán continúa ejerciendo funciones.

“Por qué esta señora todavía sigue siendo fiscal y por qué esta señora todavía está en el ejercicio de la investigación que está a cargo del Ministerio Público”, cuestionó.

Oviedo también describió un episodio ocurrido cuando los investigadores intentaban realizar actuaciones en un inmueble vinculado al traslado de las maletas.

Según su declaración, el equipaje fue retirado del aeropuerto de Viru Viru y trasladado posteriormente a instalaciones relacionadas con el exjuez Hebert Zeballos.

El ministro sostuvo que, cuando la Policía pretendía intervenir el lugar, Guzmán habría tenido una participación que ahora considera parte del supuesto encubrimiento.

Las declaraciones sobre Guzmán se producen después de que Oviedo identificara al exfiscal general Roger Mariaca y al magistrado Romer Saucedo como presuntos responsables de organizar y financiar el traslado de las maletas.

El ministro sostuvo que ambos ocupaban posiciones institucionales que habrían dificultado el avance de la investigación.

“Es por eso que este caso nunca se hubiera aclarado”, afirmó.

El ministro también se refirió al contenido del equipaje que ingresó a Bolivia en noviembre de 2025.

“Las maletas contenían marihuana químicamente alterada, que tiene un valor muy alto en el mercado brasileño”, aseguró.

Según la autoridad, las características de la sustancia permitirían explicar el presunto interés económico detrás de su traslado.