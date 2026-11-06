Romer Saucedo será procesado por narcotráfico en la justicia ordinaria, anuncia Fiscalía

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, anunció que Romer Saucedo será procesado en la justicia ordinaria dentro de la investigación por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, debido a que el hecho no estaría relacionado con el ejercicio de sus funciones como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La autoridad explicó que el narcotráfico constituye un delito común y que, por tanto, no corresponde que sea tratado mediante un juicio de responsabilidades o un proceso de corte.

“Claro, ese es un delito común que no lo ha hecho en el ejercicio de su función como presidente”, manifestó Urioste.

El fiscal general remarcó que la condición de Saucedo como presidente del TSJ no le otorga privilegios frente a una investigación por un delito que, según la Fiscalía, no habría sido cometido en el ejercicio de sus funciones.

Saucedo anunció que salió del país junto a su familia

El miércoles 4 de noviembre, Saucedo comunicó mediante sus redes sociales que abandonó Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos. En su pronunciamiento, afirmó que tomó la decisión porque considera que su libertad y la vida de su familia están en peligro, y se declaró en el exilio.

“Bolivia dejó de ser un país seguro. Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro”, escribió.

También aseguró que su salida no significa una renuncia a la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia y que retornará cuando existan condiciones que garanticen su seguridad.

El anuncio se conoció un día después de que la Fiscalía emitiera, el 3 de noviembre, una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la ruta que habría utilizado para abandonar el territorio nacional. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que Saucedo no tenía una alerta migratoria ni un arraigo que le impidiera viajar cuando se conoció su salida.

Fiscalía investiga su posible ubicación en Brasil

Urioste informó que el Ministerio Público tramitó los allanamientos y realiza las investigaciones para establecer los movimientos de Saucedo. Según la información que maneja la Fiscalía, el presidente del TSJ estaría posiblemente en alguna ciudad brasileña.

“Tenemos información de que estaría en alguna ciudad del Brasil y eso se está investigando”, señaló.

El fiscal general confirmó que se habilitaron las alertas migratorias y explicó que, una vez iniciada la declaratoria de rebeldía, se podrán abordar los trámites correspondientes para una eventual extradición.

La autoridad aclaró que esos procedimientos corresponden a una etapa posterior del juzgamiento de la causa.

Otros procesos podrían ser tratados por el Tribunal Supremo

Urioste también explicó que los hechos relacionados con el ejercicio de funciones públicas, como los presuntos delitos de cohecho activo y pasivo, además de otras conductas vinculadas al desempeño del cargo, podrían ser abordados por el Tribunal Supremo mediante los procedimientos correspondientes.

“Esos sí son casos de corte, pero este caso que se ha investigado está absolutamente vinculado a un intuito persona”, afirmó.

La autoridad reiteró que la investigación por tráfico de sustancias controladas debe seguir la vía ordinaria y que la condición de Saucedo como presidente del Tribunal Supremo no cambia la naturaleza del proceso.

“Es un delito de lesa humanidad, no tiene ni fueros ni privilegios y no es en el ejercicio de sus funciones”, sostuvo Urioste.