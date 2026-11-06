Santistevan: "Falta mucho por delante" en la limpieza institucional

El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz, Jorge Santistevan, advirtió que el desmantelamiento de la estructura del crimen organizado que habría penetrado instituciones del Estado apenas comienza y anticipó que podrían registrarse nuevas aprehensiones a medida que avancen las investigaciones.

"Esa estructura dentro del aparato estatal todavía recién empieza a desmantelarse. Falta mucho por delante y no nos vamos a dejar de sorprender cuando sigan las aprehensiones", manifestó al referirse a los procesos que involucran a exautoridades del Ministerio Público y del Órgano Judicial.

Santistevan sostuvo que las investigaciones no deben concentrarse únicamente en quienes ocuparon cargos jerárquicos, sino también identificar a los operadores que presuntamente facilitaron las actividades de las organizaciones criminales desde el interior de las instituciones.

Advierte que todavía hay "operadores" dentro de las instituciones

El especialista afirmó que las estructuras criminales lograron fortalecerse durante años mediante presuntos vínculos con sectores políticos y judiciales.

En ese contexto, señaló que las recientes investigaciones contra exautoridades podrían revelar una red más amplia de colaboradores que todavía permanecerían en espacios importantes del aparato estatal.

"Aquellos operadores importantes del órgano judicial y del Ministerio Público, si bien son cabezas importantes, pero dentro de esas instituciones tenían operadores. Y son varios operadores", afirmó.

Pide continuar con la investigación y la limpieza institucional

Santistevan consideró que el Ministerio Público debe avanzar en la identificación de esos posibles colaboradores y evitar que las estructuras investigadas mantengan capacidad de operación desde las instituciones públicas.

También sostuvo que el crimen organizado conserva recursos financieros, contactos y capacidad para adaptarse a las estrategias de las fuerzas del orden.

A su criterio, la cooperación internacional será importante para enfrentar estas redes, pero debe acompañarse de una revisión interna de las instituciones encargadas de investigar y administrar justicia.

La autoridad advirtió que el proceso será prolongado y que las nuevas aprehensiones podrían mostrar el alcance de la penetración del crimen organizado en el aparato estatal.

Aprehensión de autoridades

En las últimas semanas, las investigaciones derivaron en la aprehensión de varias exautoridades y funcionarios vinculados al sistema judicial y policial. Entre ellos están el exfiscal general Roger Mariaca, el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos, el exfiscal superior Martín Irusta y el exfiscal coordinador Armando Rojas.

También fueron aprehendidos el exfiscal departamental de La Paz Luis Torrez y el mayor de Policía Rubén Aparicio. Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio recibieron detención preventiva, al igual que otros investigados en procesos relacionados con una presunta red de protección al narcotráfico.