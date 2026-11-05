Ruiz anuncia que en seis días convocará a Sala Plena para definir situación de Saucedo

La presidenta en ejercicio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, anunció que convocará nuevamente a Sala Plena una vez transcurridos seis días de ausencia de Romer Saucedo, para definir las siguientes acciones ante la situación del magistrado y expresidente de la institución.

Ruiz explicó que la primera determinación fue asumir temporalmente la presidencia del Tribunal, en su condición de decana, luego de que los magistrados conocieran el anuncio público de Saucedo sobre su permanencia en el exilio.

“Transcurridos esos seis días, nosotros vamos a convocar nuevamente a sala plena. Y es sala plena la que va a determinar qué es lo que va a acontecer nuevamente con el Tribunal Supremo”, afirmó.

La Ley 371 establece seis días de inasistencia

La autoridad señaló que la normativa establece que seis días continuos de inasistencia al lugar de trabajo constituyen abandono de funciones. Por ello, el Tribunal esperará ese plazo antes de definir nuevas determinaciones.

“En mi condición de decana, asumo la presidencia de manera temporal”, explicó sobre la decisión adoptada en Sala Plena.

Sobre el tema, aclaró que Saucedo todavía mantiene su condición de magistrado, debido a que fue elegido mediante voto popular y no puede ser apartado de ese cargo mediante una resolución administrativa.

Podrían adelantar la presidencia de la gestión 2027

La presidenta en ejercicio indicó que, después de los seis días, la Sala Plena podría evaluar distintas alternativas, entre ellas adelantar la posesión del magistrado elegido para presidir el TSJ durante la gestión 2027.

“Si se decide en sala plena, podríamos adelantar la posesión del que ha sido elegido como presidente del Tribunal Supremo para la gestión 2027”, señaló.

Asimismo, explicó que, si Saucedo fuera apartado definitivamente del Tribunal, su suplente, la magistrada Miriam Rossell, podría asumir la titularidad del cargo.

La Asamblea definirá la vía de procesamiento

Sobre las denuncias contra Saucedo, Ruiz indicó que el TSJ no tiene atribución para determinar si corresponde un proceso ordinario o un juicio de responsabilidades. Esa decisión deberá ser asumida por las autoridades competentes, a partir de los hechos y las fechas que se establezcan en la investigación.

La magistrada aseguró que, mientras se desarrolla este proceso, el trabajo institucional continuará con normalidad y las salas especializadas seguirán atendiendo las causas.