“No tenía idea de las maletas”: Aldo Quezada niega conocer el caso y defiende su salida del TDJ

El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, se presentó este viernes en oficinas de la Fiscalía Departamental y, a su salida, negó tener conocimiento sobre el caso de las maletas. También se refirió a su alejamiento del cargo y aseguró que nunca se aferraría a una función pública por encima de su nombre, su familia y su prestigio.

“No, no tenía idea de lo de las maletas, y todo el universo sabe eso. No tenía idea”, manifestó Quezada al ser consultado por los periodistas sobre el caso.

Ante la insistencia de los medios sobre si conocía algo relacionado con las maletas, el exautoridad volvió a negar cualquier conocimiento y respondió: “No, lo voy a repetir cien mil veces y todo el universo lo sabe, nunca. Jamás y nunca. Yo estaría dispuesto a tener cerca de conocimiento algo de eso”.

Durante el contacto con la prensa también fue consultado sobre las declaraciones de Laura Rojas y si la conocía. Su respuesta fue breve: “No”.

Otro de los temas abordados fue su salida de la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia. Sobre las razones de su alejamiento y la posibilidad de haberse aferrado al cargo, Quezada sostuvo que su prioridad está por encima de cualquier función institucional.

“Porque yo nunca me aferraría a un cargo, más me interesa mi nombre, más me interesa mi familia y mi prestigio”, afirmó.

Los periodistas también le preguntaron si le sorprendía la salida del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, evitó emitir una opinión y respondió: “Señores ¿Saben qué? No, no tengo yo razones para hablar de nada, no tengo razones, gracias por su tiempo”.

Cuando fue consultado directamente sobre si se había presentado ante la Fiscalía para declarar, Quezada tampoco quiso brindar detalles. “No voy a decirles nada”, aseguró.

En medio de las preguntas sobre la situación que atraviesa el Órgano Judicial, el expresidente del TDJ dejó una reflexión sin entrar en mayores explicaciones: “La voluntad de Dios nunca es errónea. Nunca. La voluntad del hacedor, jamás es errónea. Y todo pasa por algo”.

Finalmente, los periodistas le consultaron si asumirá su defensa y si tenía temor de que pudiera ocurrirle una situación similar a la de otras autoridades, además de pedirle una valoración sobre la salida de Romer Saucedo del país.

Ante estas últimas interrogantes, Quezada mantuvo su posición de no referirse al tema y concluyó: “No me voy a pronunciar en nada”.