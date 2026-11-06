Durante sus declaraciones de este viernes 6 de noviembre, el ministro de Gobierno aseguró que el cargamento no estaba compuesto por equipaje convencional.

“Las maletas contenían marihuana químicamente alterada, que tiene un valor muy alto en el mercado brasileño”, sostuvo Oviedo.

Oviedo apuntó a Romer Saucedo, quien presidía el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y a Roger Mariaca, quien estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado.

Según la versión del ministro, ambos habrían participado en la organización y el financiamiento del ingreso de las maletas a territorio boliviano.

La autoridad también sostuvo que el caso difícilmente habría podido esclarecerse mientras los señalados ocupaban cargos de máxima responsabilidad en el sistema judicial.

“Es por eso que este caso nunca se hubiera aclarado”, manifestó.

El caso tomó un nuevo rumbo el jueves, cuando la exdiputada Laura Rojas amplió voluntariamente su declaración ante la Fiscalía de Sustancias Controladas, en Santa Cruz.

Tras brindar su testimonio, identificó a Romer Saucedo como el presunto propietario del equipaje.

“El dueño de las maletas es Romer Saucedo Gómez, alias ‘El Alemán’”, afirmó Rojas.

La exlegisladora figura entre las principales investigadas por el ingreso irregular de las valijas al país.

Por su parte, el exjuez Hebert Zeballos también rompió el silencio y aseguró que las valijas contenían marihuana procedente de California, Estados Unidos.

“Esas maletas traían marihuana que es producida en California”, manifestó.

Zeballos relató que realizó gestiones para ayudar a retirar el equipaje del aeropuerto y que, durante esas comunicaciones, recibió información sobre una presunta cobertura institucional.

“Las maletas tenían cobertura y protección de Roger Mariaca”, sostuvo.

No obstante, el exjuez aclaró posteriormente algunos aspectos de su versión sobre la identidad de quien era conocido como “El Alemán”.

Las 31 maletas ingresaron por Viru Viru en noviembre de 2025

El caso se remonta al 29 de noviembre de 2025, cuando más de 30 maletas llegaron a Bolivia procedentes de Estados Unidos en un vuelo chárter.

La investigación se concentra en las circunstancias que permitieron el ingreso y retiro del equipaje del aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.