El exfiscal Julio César Porras aseguró que durante el allanamiento a su vivienda no se halló dinero ni otros objetos de valor. Afirmó que lo único secuestrado por los investigadores fue su DVR y su teléfono celular.

En contacto con los medios de comunicación, Porras manifestó que el procedimiento fue realizado por fiscales que llevan adelante una investigación en La Paz y destacó el trato que recibió durante la intervención.

“Se ha cumplido un allanamiento de unos fiscales que llevan un caso de La Paz, se ha cumplido con procedimiento donde han siempre cumplido y con un buen trato, entonces acaban de irse. Lo único que han secuestrado es mi DVR que tenía y no se ha encontrado absolutamente nada”, señaló.

Consultado sobre los motivos del allanamiento, el exfiscal indicó que le informaron que estaría relacionado con el caso del doctor Roger Mariaca. Sin embargo, dijo desconocer mayores detalles sobre las actuaciones que se desarrollan en otros inmuebles.

“Dicen que es por el caso del doctor Roger Mariaca. Están allanando en otro lado, pero desconozco. Lo que quiero aclarar es que en mi domicilio no se ha encontrado solo nada más que mi DVR, lo que han secuestrado”, afirmó.

Porras también rechazó de manera enfática que durante el operativo se haya encontrado dinero en su vivienda y aseguró que las versiones sobre un supuesto hallazgo no corresponden a lo ocurrido, según su declaración.

“No han encontrado un peso, eso quiero aclarar, por favor. Tengo familia y siempre he dado la cara, estoy trabajando, pero eso no quiere decir que vengan a inventarse. No sé dónde salió la mano negra y en ningún momento se ha llegado a encontrar un peso de dinero secuestrado en mi inmueble”, respondió ante la consulta de los periodistas.

Sobre la posibilidad de que exista una orden de aprehensión en su contra, sostuvo que, de ser así, ya habría sido detenido durante el procedimiento. No obstante, anunció que se presentará ante el Ministerio Público para prestar su declaración en calidad de testigo.

“Si hay una orden de aprehensión me hayan aprehendido, ¿me entiende? Entonces, en este caso no, pero me voy a apersonar porque lo que quiero es colaborar, voy a apersonarme. Ya le dije al fiscal, o sea, hasta el martes haré mi apersonamiento para declarar como testigo”, aseguró.

El exfiscal evitó adelantar criterios sobre el objetivo de la investigación y manifestó que no quiere interferir en el trabajo de los investigadores. También volvió a insistir en que durante el allanamiento no se encontró dinero y que los únicos objetos secuestrados fueron su DVR y teléfono.

“Sí, no quiero entorpecer la investigación, no sé cuál será, pero están haciendo su trabajo. Vuelvo a repetir, han hecho un trabajo excelente, donde han en todo momento han cumplido como siempre se ha hecho. Entonces, vuelvo a repetir, no se ha encontrado ningún peso, solamente mi DVR y secuestrado mi teléfono. Lo demás, como le digo, no han encontrado absolutamente nada”, indicó.

Finalmente, Porras aclaró que ya no trabaja en el Ministerio Público. Explicó que anteriormente se encontraba de vacaciones, pero que posteriormente fue cesado de sus funciones, por lo que ahora ejerce su actividad profesional de manera independiente.

“En este momento no. Este, estaba de vacaciones, pero ya me han cesado. Entonces, ya estoy yo trabajando independientemente, ya he sacado mi NIT como corresponde por ley, entonces ya estoy trabajando en el ejercicio que es lo que siempre hice”, concluyó.