Identifican a brasileño asesinado en Quillacollo y revisan sus antecedentes

El ciudadano brasileño asesinado a tiros la madrugada de este jueves en Quillacollo fue identificado como Lucas Enrique Residence da Silva, de 30 años. La Fiscalía informó que se investigan sus antecedentes y posibles vínculos con organizaciones criminales para establecer las circunstancias y el móvil del asesinato.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, confirmó la identidad de la víctima y dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia.

“Según la autopsia, se ha podido determinar como causa de muerte obstrucción de vías respiratorias, asfixia por hemoaspiración secundaria y traumatismo genético”, informó.

Ordóñez señaló que el Ministerio Público indaga si el ciudadano brasileño tenía algún vínculo con organizaciones criminales relacionadas con el crimen organizado o el tráfico de drogas.

“Hasta el momento no tenemos una hipótesis confirmada. Reitero, es un hecho que está aún en investigación”, aclaró.

Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, indicó que también se revisan los antecedentes de la víctima para determinar qué pudo motivar el asesinato.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad

El crimen ocurrió cerca de las 00:54 de este jueves, en las inmediaciones de las calles Teófilo Vargas, Cincinato Prada y Germán Busch, en Quillacollo.

De acuerdo con las imágenes de vigilancia, la víctima caminaba junto a otro hombre vestido completamente de negro. En determinado momento, el acompañante sacó un arma de fuego y disparó contra el ciudadano brasileño.

El atacante habría realizado cinco disparos, incluso cuando la víctima ya se encontraba tendida en el suelo. Posteriormente, huyó a pie por una calle cercana. Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar las detonaciones y encontrar al hombre sin vida en plena vía pública.