¿Va a comprar o vender dólares? Revise los últimos precios del mercado paralelo

Quienes tienen previsto comprar o vender dólares en Bolivia deben prestar atención a las últimas cotizaciones del mercado paralelo, donde se registran pequeñas diferencias en los precios de compra y venta. Aunque las variaciones son de apenas unos centavos, conocer estos datos puede ayudar a los ciudadanos a comparar las ofertas antes de realizar una operación.

De acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada, una de las cotizaciones de esta tarde, establece el precio del dólar en Bs 11,95 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

El dólar paralelo en Bolivia cotiza a Bs 11,95 para la compra y Bs 11,98 para la venta al mediodía del viernes 6 de noviembre de 2026.

En cambio, otro registro, publicado durante la mañana, muestra valores ligeramente superiores: Bs 11,97 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

La comparación entre ambos reportes refleja una diferencia de dos centavos en el precio de compra y de un centavo en el precio de venta. En el primer registro, el dólar se encuentra a Bs 11,95 para la compra y Bs 11,98 para la venta, mientras que en el segundo alcanza los Bs 11,97 y Bs 11,99, respectivamente.

Estas variaciones muestran que las cotizaciones pueden cambiar según el horario y el operador que difunde los precios. Sin embargo, los datos disponibles no son suficientes para afirmar que existe una tendencia sostenida al alza o a la baja en el mercado paralelo.

Por ello, antes de cambiar dinero, es importante verificar el precio vigente y comparar las condiciones que ofrecen los distintos operadores. También se debe tomar en cuenta que el monto anunciado puede no coincidir necesariamente con el precio final de cada transacción.

¿Cuál es el precio del dólar oficial en Bolivia?

En el mercado oficial, el dato proporcionado por el Banco Central de Bolivia (BCB) establece un tipo de cambio de Bs 11,89 por dólar, correspondiente al 5 de noviembre de 2026.