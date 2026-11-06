¿A qué edad puedes jubilarte en Bolivia? Estos son los requisitos y años de aportes

La jubilación es una de las principales preocupaciones de los trabajadores bolivianos que, después de años de actividad laboral, buscan acceder a un ingreso mensual durante su vejez.

El Sistema Integral de Pensiones (SIP), administrado por la Gestora Pública, contempla diferentes condiciones para acceder a este beneficio.

De acuerdo con la Ley N.º 065 de Pensiones, la edad general de acceso a la Prestación Solidaria de Vejez es de 58 años, tanto para hombres como para mujeres.

Para esta modalidad se exige contar con al menos 120 periodos de aportes, equivalentes a diez años, además de cumplir las condiciones previstas por la normativa.

Sin embargo, cumplir los 58 años no significa que la pensión se otorgue automáticamente.

La Gestora Pública debe revisar el historial de cotizaciones y determinar qué prestación corresponde a cada asegurado.

La normativa contempla un beneficio especial para las mujeres que tienen hijos nacidos vivos.

Según el artículo 78 de la Ley N.º 065, una asegurada puede solicitar la reducción de un año en la edad de acceso a la Prestación Solidaria de Vejez por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de tres años.

De esta manera, una mujer que cumpla los requisitos y tenga tres hijos podría jubilarse a los 55 años.

El beneficio no significa que todas las mujeres tengan automáticamente una edad de jubilación de 55 años.

¿Cuántos años se debe aportar?

Para acceder a la Prestación Solidaria de Vejez se requieren, como regla general, al menos 120 periodos de cotización, equivalentes a diez años.

Sin embargo, la cantidad de aportes no es el único factor que determina el beneficio.

También se consideran el historial laboral, el saldo acumulado y las condiciones de financiamiento.

Los trabajadores interesados deben acudir a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo para solicitar la revisión de su historial de aportes.

La entidad puede verificar los periodos cotizados, identificar la modalidad aplicable e informar sobre la documentación necesaria para iniciar el trámite.