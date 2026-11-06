Video muestra a Julio César Porras en su casa mientras la Felcn ejecutaba un allanamiento

El exfiscal de Sustancias Controladas, Julio César Porras, fue captado en su domicilio mientras efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y representantes del Ministerio Público ejecutaban un allanamiento en su vivienda, ubicada en Santa Cruz de la Sierra.

Un video registró la presencia de Porras en el inmueble durante el procedimiento, que se desarrolló este viernes como parte de una investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía se concentró en una propiedad situada en una zona céntrica, cerca del primer anillo de la capital cruceña. Hasta ese lugar llegaron agentes de la Felcn y representantes del Ministerio Público para ingresar al inmueble y realizar las diligencias correspondientes.

Durante el allanamiento, los investigadores buscaron documentación y otros elementos que puedan contribuir al avance de las pesquisas, principalmente para establecer el origen y los movimientos de posibles recursos económicos que se encuentran bajo investigación.

La intervención forma parte de las actuaciones destinadas a reunir indicios sobre el presunto delito investigado. La presencia del exfiscal en su domicilio quedó registrada en imágenes durante el procedimiento.

Hasta la información proporcionada no se conocen detalles sobre los resultados del allanamiento ni sobre posibles elementos secuestrados durante la intervención.

A continuación, el video: