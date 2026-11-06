Policía y militares instalan controles en Patacamaya ante marcha hacia La Paz

Efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas realizan controles e inspecciones a buses en las afueras del municipio de Patacamaya, en el departamento de La Paz, ante la convocatoria de una marcha nacional campesina con destino a la Sede de Gobierno.

A la cabeza del comandante de la Policía de La Paz, Ricardo Terrazas, se realizaron estos operativos solicitando el carnet de identidad de los pasajeros y asimismo de los conductores de buses que atravesaron la tranca del municipio desde la pasada jornada. De la misma forma, se controlaron el equipaje y los papeles de cada medio de transporte.

La medida de presión, denominada “Gran Marcha Comunal por la Patria”, fue ratificada por dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), afín al evismo, para este jueves 6 de noviembre.

El dirigente Feliciano Vegamonte confirmó que la movilización partiría desde Patacamaya y avanzará hacia La Paz para exigir la abrogación de decretos y leyes que consideran inconstitucionales.

“La Confederación de Campesinos de Bolivia, hemos convocado para el 6 de noviembre una marcha nacional por la vida, una marcha con destino a la Sede de Gobierno para exigir la abrogación de los decretos y leyes inconstitucionales emitidos por este gobierno de Rodrigo Paz”, manifestó a través de la radio Kawsachun Coca.

Rechazan decretos y defienden empresas estatales

Entre las demandas de los movilizados están el rechazo al denominado “dieselazo”, a las medidas económicas del Gobierno y a disposiciones que consideran contrarias a la Constitución.

También exigen la abrogación del Decreto Supremo 5727, que establece la reorganización, disolución y/o liquidación de empresas públicas del nivel central del Estado, además de la defensa de las empresas estatales.

Mientras se mantiene la convocatoria, efectivos policiales y militares realizan inspecciones a buses en el sector del peaje de Patacamaya, en el marco de los controles previos al desplazamiento de los sectores movilizados.