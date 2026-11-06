Aprehenden a dos personas y secuestran 300 fulminantes de dinamita en El Alto

Dos personas, una mujer y un hombre, fueron aprehendidas durante un operativo policial en inmediaciones del Multicine de Río Seco, en la ciudad de El Alto, donde se secuestraron 300 fulminantes utilizados como iniciadores de dinamita y otros explosivos.

El comandante de la Policía de La Paz, Ricardo Terrazas, informó que el operativo fue ejecutado por efectivos del Comando Regional de El Alto, luego de que labores de inteligencia identificaran a personas que ofrecían estos artefactos explosivos de manera ilegal.

Durante la intervención, los uniformados revisaron las pertenencias de los sospechosos y encontraron tres cajas con 100 fulminantes cada una, que estaban en poder de la mujer. Ambos fueron aprehendidos y el material quedó secuestrado.

Ofrecían cada caja en Bs 1.800

Según el reporte policial, cada caja de 100 fulminantes era comercializada a Bs 1.800, mientras que las tres cajas eran ofrecidas por un total de Bs 5.000.

El jefe policial advirtió que estos artefactos representan un riesgo por su capacidad explosiva y que su venta está regulada por la Ley 400, por lo que su comercialización fuera de los procedimientos legales constituye una infracción.

“Estos fulminantes también son explosivos”, remarcó la autoridad.

Advierten sobre el peligro de manipularlos

Terrazas recordó que hace aproximadamente dos semanas un menor de edad sufrió la amputación de su mano derecha debido a la manipulación inadecuada de uno de estos fulminantes.

La Policía señaló que continuará con los operativos de control en las ciudades de El Alto y La Paz para identificar y frenar la comercialización ilegal de material explosivo.