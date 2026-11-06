La Policía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron allanamientos simultáneos en diferentes puntos de Santa Cruz de la Sierra, entre ellos un inmueble vinculado a la fiscal Delmy Guzmán, donde los efectivos retiraron documentación y otros objetos que serán revisados en el marco de las investigaciones.

El operativo se concentró en una vivienda ubicada sobre la avenida Santos Dumont, en la zona sur de la capital cruceña. Hasta el lugar llegaron entre ocho y diez efectivos policiales, acompañados por una fiscal que dirigía las actuaciones.

Durante la intervención, los agentes ingresaron al domicilio e interrogaron a familiares que se encontraban en el interior. Además, una mujer fue retirada de la vivienda por un efectivo de la Felcn y subida a un vehículo policial, aunque hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre su situación ni los motivos de su traslado.

En otro de los inmuebles vinculados a Delmy Guzmán, las autoridades procedieron a retirar documentación y objetos de valor como parte de las diligencias investigativas.

Consultado sobre los motivos del allanamiento, Ramiro Hernani, representante de la fiscal, sostuvo que estaban colaborando con el procedimiento.

“Precisamente las investigaciones que están siguiendo han efectuado un allanamiento y obviamente, como todo buen ciudadano, se está colaborando con lo mismo”, manifestó.

Al ser consultado sobre el caso específico al que estaría relacionado el operativo, respondió que todavía no contaban con información suficiente.

“Entendemos, se nos ha entregado solamente una orden de allanamiento y no tenemos otro dato más al respecto, pero vamos a analizar toda la documentación que se nos ha entregado para, correspondientemente, hacer nuestro pronunciamiento”, señaló.

Sobre los elementos encontrados en el inmueble, Hernani aseguró que se trataba únicamente de documentos personales.

“No, solamente documentos personales. Son documentos personales”, concluyó.

Oviedo cuestiona que Guzmán continúe como fiscal

Los allanamientos se producen en medio de los cuestionamientos del ministro de Gobierno, Oviedo, contra la fiscal Delmy Guzmán, a quien señaló por una presunta participación en hechos que, según su versión, habrían dificultado el esclarecimiento de una investigación que podría estar relacionada con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Durante sus declaraciones, el ministro afirmó que Guzmán habría tenido un papel importante en el supuesto encubrimiento de irregularidades.

“Una parte fundamental del encubrimiento en esta investigación, la aún fiscal Delmy Guzmán, persona de absoluta confianza de Roger Mariaca, sigue siendo fiscal”, expresó.

Asimismo, cuestionó que la funcionaria continúe ejerciendo sus funciones y señaló que el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, debería consultar al fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, por qué Guzmán todavía permanece en el cargo.

“Por qué esta señora todavía sigue siendo fiscal y por qué esta señora todavía está en el ejercicio de la investigación que está a cargo del Ministerio Público”, cuestionó.