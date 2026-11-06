¡Bolivia tendrá una nueva fecha conmemorativa! ¿Qué se celebra el 19 de noviembre?

A pocos días del 19 de noviembre, Bolivia se prepara para recordar los 200 años de la promulgación de su primera Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en los primeros años de vida independiente.

La fecha será conmemorada oficialmente por primera vez este 2026, tras la aprobación de una normativa destinada a fortalecer el conocimiento de la historia constitucional boliviana.

Cada 19 de noviembre se conmemorará el Día Nacional de la Constitución Política del Estado, en homenaje a la promulgación de la primera Carta Magna de Bolivia, ocurrida el 19 de noviembre de 1826.

La fecha recuerda uno de los acontecimientos que contribuyeron a organizar jurídicamente al país después de su independencia.

La primera Constitución fue elaborada a partir de un proyecto del libertador Simón Bolívar y promulgada por el entonces presidente Antonio José de Sucre.

Este 2026 se cumplen exactamente 200 años de aquel acontecimiento histórico.

¿Qué establece la nueva ley?

La disposición presentada como Ley N.º 1789 tiene como finalidad fomentar el conocimiento, estudio, difusión y valoración de la Constitución Política del Estado.

También busca promover la reflexión sobre la evolución constitucional de Bolivia a lo largo de sus dos siglos de historia.

La conmemoración no está destinada únicamente a recordar un documento histórico, sino también a impulsar el conocimiento de los derechos, deberes y principios establecidos en la norma fundamental del país.

Fotos: Casa de la Libertad (retratos de los libertadores Simón Bolívar y José Antonio de Sucre)

¿Qué actividades se prevén para el 19 de noviembre?

De acuerdo con la disposición, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tendrá a su cargo la organización de los actos conmemorativos y protocolares relacionados con el aniversario.

Para ello, deberá coordinar con entidades públicas, instituciones académicas, organizaciones sociales y otros actores vinculados con la promoción de la cultura constitucional.

La jornada podrá incluir actividades de divulgación, reflexión y educación sobre la historia de la Constitución y su importancia para la ciudadanía.

¿El 19 de noviembre será feriado en Bolivia?

Esta es una de las principales preguntas que genera la incorporación de la nueva fecha al calendario. La respuesta es no.

El Día Nacional de la Constitución Política del Estado tendrá carácter conmemorativo y educativo, pero no implica la suspensión de actividades públicas ni privadas.

Esto significa que las oficinas, instituciones y actividades laborales continuarán funcionando de manera habitual, salvo disposiciones específicas que pudieran emitir las autoridades competentes.

La fecha no representa un nuevo feriado nacional con descanso obligatorio.

La celebración del 19 de noviembre permitirá recordar el camino recorrido desde la primera Constitución de 1826 hasta la actual Carta Magna promulgada en 2009.

A través de actos institucionales y actividades educativas se buscará fortalecer el conocimiento de los principios constitucionales y la historia del país.