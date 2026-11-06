Dan detención domiciliaria al conductor que atropelló al youtuber surcoreano JinsTravel en El Alto

Un juez determinó la detención domiciliaria para el conductor de 54 años que atropelló y provocó la muerte del creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, conocido en redes sociales como JinsTravel, en un hecho de tránsito ocurrido en pasados días en la ciudad de El Alto.

El accidente fue protagonizado por un camión Volkswagen de color blanco en la avenida 6 de Marzo, a la altura de Litoral, en inmediaciones de la Zona Franca. La víctima circulaba en bicicleta cuando fue embestida por el vehículo de carga.

El conductor habría intentado darse a la fuga

De acuerdo con los relatos de personas que presenciaron el hecho, el conductor se habría dado a la fuga después del atropello. Sin embargo, fue perseguido e interceptado por choferes de un sindicato de trufis, quienes posteriormente lo entregaron a efectivos policiales.

Uno de los testimonios recogidos en el lugar señaló que los conductores siguieron al camión hasta ubicarlo y alertaron a la Policía para que procediera con su aprehensión.

El caso se encuentra bajo investigación de la División Especiales de Tránsito de El Alto.

¿Quién era Cho Jin-woo, conocido como JinsTravel?

Cho Jin-woo era un creador de contenido surcoreano de 33 años que había convertido los viajes en bicicleta en un proyecto personal. Desde 2020 compartía en YouTube videos de sus recorridos por distintos países, mostrando paisajes, culturas y experiencias de sus travesías.

Durante sus viajes recorrió Europa, África y América del Norte. En una de sus travesías llegó a pedalear durante 523 días por 36 países europeos, cubriendo aproximadamente 23.200 kilómetros.

En su último recorrido por América Latina, había pasado por México y Perú antes de llegar a Bolivia. Su aventura quedó interrumpida el 4 de noviembre, cuando fue atropellado por un camión mientras circulaba en bicicleta por El Alto.

Su canal de YouTube, conocido como JinsTravel o Jin’s Travel, reunía alrededor de 66.000 suscriptores que seguían sus viajes alrededor del mundo.