La búsqueda de dos hombres desaparecidos tras ser arrastrados por la crecida del río Icuna se intensifica en el sector Yungas de Vandiola, en el municipio de Totora, en Cochabamba.

Mientras los pobladores recorren las orillas del afluente, las autoridades municipales solicitaron apoyo de personal especializado y equipos para reforzar las tareas de rescate.

El alcalde de Totora, Wilder Castellón, confirmó que los desaparecidos son Beimar Álvarez Rojas, de 35 años, y Grover Rodríguez, de 28. Además, pidió ayuda a la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación y al Viceministerio de Defensa Civil, y convocó a los pobladores de Chimoré, donde desemboca el río, a sumarse a la búsqueda.

El responsable de la UGR de la Gobernación, René Camacho, informó que Álvarez desapareció alrededor de las 08:00 del día anterior, cuando trasladaba a su hijo. Se presume que cayó al río o fue arrastrado por la corriente debido a la crecida. Dos horas después, cerca de las 10:00, también desapareció Rodríguez.

Coordinan reforzar rastrillaje

Explicó que se coordina con el Viceministerio de Defensa Civil y la UGR para llegar hasta el lugar, debido a las dificultades de acceso. Asimismo, informó que se desplazó maquinaria para limpiar las vías afectadas por las intensas lluvias.

Una patrulla de Bomberos de la Policía ya ingresó a la zona para colaborar con el operativo. También se anunció el desplazamiento de más personal durante la tarde para reforzar el rastrillaje, tanto en el sector de la desaparición como en el municipio de Chimoré.

Las autoridades advirtieron que el río es caudaloso, por lo que las tareas deben realizarse con precaución. La Alcaldía de Totora habilitó el número 71403136 para recibir información y pidió a la población colaborar con la búsqueda de los dos desaparecidos.