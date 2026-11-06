Maestros y padres de familia firman acuerdo para defender la educación gratuita

Los maestros urbanos y representantes de los padres de familia firmaron un acuerdo de unidad para defender la educación fiscal y gratuita y rechazar la propuesta de descentralización educativa impulsada por el Gobierno. Ambos sectores anunciaron que se mantendrán movilizados mientras no se atiendan sus demandas.

El acuerdo busca consolidar una posición conjunta frente a las medidas que, según los sectores movilizados, podrían abrir el camino a la privatización de la educación boliviana.

Por su parte, los padres de familia expresaron su respaldo a las movilizaciones y exigieron que las autoridades convoquen a una reunión con las organizaciones del sector educativo.

“Vamos a estar a pie de lucha con ellos porque la educación tiene que ser gratuita y garantizada por el tema del Gobierno”, señaló una representante de los padres de familia.

Magisterio anuncia nuevas medidas de presión

Mientras consolidan este acuerdo, los maestros urbanos cumplen su cuarto día de piquetes de huelga de hambre en diferentes regiones del país y anunciaron una jornada de movilizaciones, marchas, mítines y crucifixiones en las 31 federaciones departamentales y regionales.

Además, ratificaron el paro nacional de 48 horas para el lunes y martes de la próxima semana, en demanda del cumplimiento de los acuerdos firmados el 16 de mayo con la anterior ministra de Educación.

El sector aseguró que presentó una tercera nota reiterativa ante el Ministerio de Educación para exigir que se cumplan los compromisos asumidos y se instale una mesa de diálogo. También advirtió que, si hasta el próximo miércoles no se alcanza un acuerdo, los maestros que cumplen huelgas de hambre en distintas regiones llegarán a La Paz para instalar un piquete nacional.

Gobierno gestiona diálogo con mediadores

Por su parte, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que se está gestionando una nueva convocatoria al Magisterio Urbano, esta vez con la participación de instituciones que puedan actuar como mediadoras para facilitar el acercamiento entre las partes.

Sin embargo, los dirigentes sostienen que todavía no recibieron una invitación oficial y cuestionaron las declaraciones de la autoridad sobre su predisposición al diálogo.

Pese a las movilizaciones anunciadas, el Magisterio informó que las clases se desarrollarían con normalidad durante esta jornada, aunque pidió a la población tomar previsiones ante las marchas previstas.