Esteban y Raymi van por todo y el voto secreto de Tito Larenti definirá a los nominados

¡La tensión y la emoción están al máximo! Después de una semana llena de grandes interpretaciones, propuestas creativas y exigentes evaluaciones del jurado, llega una jornada que podría cambiar por completo las posiciones de la competencia.

Los participantes deberán demostrar su talento en una última oportunidad para sumar puntos antes de conocer los resultados definitivos de la semana.

Uno de los equipos protagonistas de esta noche será el conformado por Esteban Garnica y la Academia Fusion Dance.

Con el objetivo de sorprender al jurado, el participante y sus bailarines subirán al escenario para demostrar su creatividad, coordinación y capacidad de interpretación.

El segundo equipo que se presentará será el de Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo.

El participante tendrá el desafío de conectar con el público y convencer a los jueces con una propuesta que refleje la esencia de la temática “One Hit Wonder”.

Se revelará el voto secreto de Tito Larenti

La gala también tendrá uno de los momentos más esperados de la semana: la revelación del voto secreto de Tito Larenti.

Durante las presentaciones anteriores, los participantes recibieron las puntuaciones correspondientes, pero la calificación del juez se mantuvo en reserva.

Este viernes, ese puntaje será revelado y permitirá completar los resultados de todos los equipos.

La expectativa es mayor porque algunas de las calificaciones parciales se encuentran muy cerca entre sí, por lo que el voto secreto podría provocar cambios importantes en la clasificación.

No te lo puedes perder, solo por la señal de Red Uno, a partir de las 20:45.