La última gala de la semana alcanzó uno de sus momentos más emocionantes con la presentación de Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo, quienes decidieron apostar por una propuesta arriesgada y llena de sorpresas.

Al ritmo de “Kung Fu Fighting”, el equipo transformó el escenario en un universo inspirado en las artes marciales, con movimientos coordinados, trucos y una puesta en escena que captó la atención del jurado.

Una de las devoluciones más contundentes llegó de Tito Larenti, quien quedó sorprendido por la originalidad de la presentación.

“Para mí es de las coreografías más creativas que he visto en todas las temporadas”, aseguró.

El juez destacó especialmente los riesgos asumidos por la academia y la dificultad técnica de varios movimientos.

“En ejecución trabajaron mucho porque hay cosas muy complicadas, pero la realidad es que se valoran los riesgos, se arriesgaron y les salió bien”, manifestó.

Larenti también felicitó a Raymi por su interpretación y la seguridad que mostró sobre el escenario.

“Están a un paso de la perfección”, concluyó.

Quimey del Río también tuvo una devolución ampliamente positiva para el equipo cochabambino.

El juez destacó la libertad creativa de la propuesta y consideró que los participantes aprovecharon las posibilidades de la canción para desarrollar un espectáculo de gran nivel.

“Siento que hay cosas que pulir, pero me dieron una propuesta que sí me invitaba a su mundo”, manifestó.

En cuanto a Raymi, resaltó la soltura con la que interpretó al cantante Carl Douglas.

“Raymi, muy bien, siento que estás bastante suelto”, señaló.

Gabriela Zegarra destacó el trabajo de preparación realizado por la academia para alcanzar una presentación de estas características.

La jueza consideró que el espectáculo reflejó numerosas horas de ensayo y un compromiso evidente con la competencia.

“Esta noche han demostrado que están metiendo mucho empeño y ensayo, se nota que trabajan mucho”, expresó.

También felicitó a los bailarines por la creatividad y la ejecución de los elementos más complejos.

“Me encantó el tema de los trucos, ustedes son muy creativos, nos dieron un gran show”, manifestó.

Elka Meyer también quedó satisfecha con la propuesta y destacó la capacidad del equipo para transportar al público al universo de la canción.

“Ustedes me llevaron al mundo del kung fu”, afirmó.

La jueza dedicó una felicitación especial al profesor y coreógrafo de la academia por la manera en que dirige a sus bailarines.

“Admiro mucho al profe por cómo lleva a su equipo, aceptan el riesgo y usted es un gran coreógrafo”, manifestó.

Después de escuchar las devoluciones del jurado, llegó el momento de conocer la calificación.

Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo obtuvieron 8,3 puntos, convirtiéndose en el equipo con la puntuación parcial más alta entre los resultados conocidos de la semana.

Con esta calificación superaron a Nahuel Vidaurre y Baila Conmigo, así como a Rubén Boix y New Dance, quienes habían conseguido 7,7 puntos.

Tras conocer el puntaje, Raymi Vidaurre destacó el trabajo realizado por sus compañeros y el responsable de la academia.

“Esta noche mi coach y el equipo fueron lo máximo en el escenario”, expresó.

El participante reconoció así el esfuerzo colectivo que permitió concretar una propuesta llena de creatividad y exigencia física.