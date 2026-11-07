La noche decisiva comenzó con una propuesta inspirada en uno de los grandes éxitos musicales de la década de los 80.

Esteban Garnica asumió el desafío de representar a Morten Harket, vocalista de A-ha, acompañado por los bailarines de Fusion Dance.

La primera devolución llegó de Elka Meyer, quien confesó que “Take On Me” es una de sus canciones favoritas.

La jueza destacó la energía de los participantes y consideró acertada la elección de los estilos de baile.

“Es una de mis canciones favoritas y me agradó la energía en el escenario”, expresó.

Sin embargo, recomendó prestar mayor atención a las expresiones y mantener un nivel de energía equilibrado durante toda la presentación.

En cuanto al trabajo individual de Esteban, destacó su interpretación del personaje.

“En el tema del personaje me gustó el lip sync, fue muy bueno”, manifestó.

Una de las devoluciones más emotivas llegó de Gabriela Zegarra, quien reconoció un cambio positivo en la actitud del participante.

“Volvió Esteban a la competencia”, afirmó.

Quimey del Río centró parte de su evaluación en la construcción del personaje y la manera en que Esteban conectó con la canción.

“Me gustó mucho los gestos y las miradas”, comentó.

El juez también destacó la distribución de los momentos de baile y la capacidad de Fusion Dance para mantener el dinamismo de la presentación.

Sobre la interpretación individual, reconoció que el lip sync estuvo bien ejecutado en términos generales, aunque encontró algunos momentos en los que se interrumpía la continuidad de la letra.

“En general la propuesta me gustó, me transmitieron la esencia de la época”, expresó.

La evaluación de Tito Larenti combinó elogios para Esteban con observaciones sobre el desempeño colectivo.

“Como equipo a mí me gustó, pero creo que les falta pulir cosas”, manifestó.

El juez señaló que algunos trucos no se ejecutaron con la limpieza necesaria. También observó diferencias en la intensidad de los bailarines.

“Algunos son explosivos y los otros son más tímidos”, explicó.

Larenti recomendó trabajar en una presencia escénica más uniforme para fortalecer las próximas actuaciones.

Sin embargo, tuvo una devolución positiva para Esteban.

“Esteban, me gustó, manejaste la canción y en el tema del baile estabas integrado, en eso muy bien”, destacó.

Después de escuchar las evaluaciones, Esteban Garnica habló sobre el proceso que atravesó para mejorar su desempeño.

El participante reconoció que las observaciones recibidas durante la semana anterior fueron importantes para trabajar en sus debilidades.

“Me ayudó escuchar las devoluciones de la anterior semana”, expresó.

También aseguró sentirse renovado y agradecido por continuar en la competencia.

“He vuelto, me ha tocado estar de nuevo aquí y lo estoy disfrutando. Hay que seguir trabajando”, manifestó.

Sus palabras reflejaron la satisfacción de regresar al escenario con una propuesta que recibió comentarios positivos del jurado.

Después de conocer las devoluciones, llegó el momento de revelar la calificación parcial del equipo.

Esteban Garnica y la Academia Fusion Dance obtuvieron 6,3 puntos, sin incluir el voto secreto de Tito Larenti.