Allanan inmueble atribuido a la fiscal Delmy Guzmán en el barrio El Fuerte

Los operativos simultáneos ejecutados en la capital cruceña buscan esclarecer los nexos y responsabilidades dentro del denominado caso Roma Argo.
06/11/2026 18:40
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En el marco de las investigaciones del denominado caso Roma Argo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía ejecutaron allanamientos en diversos puntos de Santa Cruz de la Sierra.
Entre los inmuebles intervenidos destaca una propiedad ubicada en la zona El Fuerte, la cual presuntamente pertenecería a la fiscal Delmy Guzmán.
De acuerdo con versiones de testigos en el lugar, la infraestructura era utilizada habitualmente para el alquiler de habitaciones a terceros.
Durante el despliegue operativo, los investigadores ingresaron a varios de estos cuartos con el fin de recabar indicios y documentación relevante para la causa.
Los efectivos antinarcóticos retiraron del sitio diversos objetos y carpetas de documentos que serán sometidos a revisión pericial.
Las autoridades mantienen los operativos en la capital cruceña para esclarecer los nexos dentro de este proceso judicial.
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