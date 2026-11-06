Allanan inmueble atribuido a la fiscal Delmy Guzmán en el barrio El Fuerte

En el marco de las investigaciones del denominado caso Roma Argo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía ejecutaron allanamientos en diversos puntos de Santa Cruz de la Sierra.

Entre los inmuebles intervenidos destaca una propiedad ubicada en la zona El Fuerte, la cual presuntamente pertenecería a la fiscal Delmy Guzmán.

De acuerdo con versiones de testigos en el lugar, la infraestructura era utilizada habitualmente para el alquiler de habitaciones a terceros.

Durante el despliegue operativo, los investigadores ingresaron a varios de estos cuartos con el fin de recabar indicios y documentación relevante para la causa.

Los efectivos antinarcóticos retiraron del sitio diversos objetos y carpetas de documentos que serán sometidos a revisión pericial.

Las autoridades mantienen los operativos en la capital cruceña para esclarecer los nexos dentro de este proceso judicial.