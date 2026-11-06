Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Policial

Allanan inmueble atribuido a la fiscal Delmy Guzmán en el barrio El Fuerte

Los operativos simultáneos ejecutados en la capital cruceña buscan esclarecer los nexos y responsabilidades dentro del denominado caso Roma Argo.

Ximena Rodriguez

06/11/2026 18:40

Agregar Reduno en
Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

En el marco de las investigaciones del denominado caso Roma Argo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía ejecutaron allanamientos en diversos puntos de Santa Cruz de la Sierra.

Entre los inmuebles intervenidos destaca una propiedad ubicada en la zona El Fuerte, la cual presuntamente pertenecería a la fiscal Delmy Guzmán.

De acuerdo con versiones de testigos en el lugar, la infraestructura era utilizada habitualmente para el alquiler de habitaciones a terceros.

Durante el despliegue operativo, los investigadores ingresaron a varios de estos cuartos con el fin de recabar indicios y documentación relevante para la causa.

Los efectivos antinarcóticos retiraron del sitio diversos objetos y carpetas de documentos que serán sometidos a revisión pericial.

Las autoridades mantienen los operativos en la capital cruceña para esclarecer los nexos dentro de este proceso judicial.


Mira la programación en Red Uno Play

Tags
Comentarios

Más leídas

Más noticias

Tags

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados