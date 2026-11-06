Lara reprograma para este sábado la sesión de clausura de la Legislatura 2025-2026

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, reprogramó para este sábado 7 de noviembre, a las 14:00, la vigésima sesión ordinaria de clausura de la Legislatura 2025-2026.

La convocatoria establece que la sesión se instalará en el hemiciclo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la ciudad de La Paz, con la participación de senadores y diputados.

La decisión fue comunicada mediante un aviso oficial de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, luego de que la convocatoria prevista para este viernes 6 de noviembre fuera suspendida por falta de quórum reglamentario.

Cuatro puntos en el orden del día

De acuerdo con la convocatoria, la sesión contempla cuatro puntos: correspondencia, informe de gestión del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Julio Castro Salazar, e informe de gestión del presidente de la Cámara de Senadores, Diego Esteban Mateo Ávila Navajas.

Como cuarto punto figura la consideración del Proyecto de Resolución de Clausura de la Legislatura 2025-2026 y el acto de clausura a cargo de Edmand Lara.

La Presidencia de la Asamblea habilitó expresamente el sábado para la realización de esta sesión, conforme al artículo 70 del Reglamento General de la Cámara de Diputados.

Sesión dirigida por Diego Ávila

La nueva convocatoria se produce en medio de una controversia institucional registrada este viernes, después de que Edmand Lara suspendiera la sesión convocada para las 10:00, argumentando que no existía quórum en la directiva ni en el pleno legislativo.

Tras su retiro del hemiciclo, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, asumió la conducción de la sesión en calidad de suplente y continuó con el procedimiento legislativo.

La decisión generó cuestionamientos del vicepresidente, quien calificó de ilegal la actuación de Ávila y anunció que dejaría sin efecto las decisiones adoptadas durante esa reunión.

En contrapartida, legisladores respaldaron la continuidad de la sesión y la Cámara de Diputados planteó elaborar una resolución camaral para calificar la actuación de Lara como abandono de la sesión, documento que debía ser sometido a consideración del pleno.

La disputa abrió un debate sobre la legalidad de la conducción de la Asamblea Legislativa y las atribuciones de sus autoridades.