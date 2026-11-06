Legisladores rechazan la suspensión de Lara y respaldan sesión dirigida por Ávila

La legalidad de la sesión de clausura de la Asamblea Legislativa Plurinacional quedó en medio de una controversia luego de que el presidente nato del Legislativo, Edmand Lara, suspendiera la convocatoria prevista para las 10:00. Mientras la Cámara de Diputados busca respaldar la continuidad de la sesión mediante una resolución camaral, el presidente del Senado, Diego Ávila, asumió la conducción del plenario en calidad de suplente.

La polémica se instaló durante la jornada en la que los titulares de ambas cámaras, Roberto Castro y Diego Ávila, presentaron sus informes de gestión. Sin embargo, la discusión se centró en determinar si la suspensión dispuesta por Lara tenía validez y si la sesión podía continuar bajo la conducción de otra autoridad legislativa.

Diputados plantea calificar como abandono la decisión de Lara

Ante la suspensión de la convocatoria inicial, la Cámara de Diputados decidió elaborar una resolución camaral que califica la actuación de Lara como abandono de la sesión.

El documento deberá ser presentado y sometido a votación en el pleno de la Asamblea Legislativa. Con esta medida, los legisladores buscan establecer un respaldo institucional y jurídico para justificar la continuidad de la sesión y evitar futuras interpretaciones sobre su legalidad.

Diego Ávila preside la sesión en medio de la controversia

Mientras se espera la resolución, el debate ingresó en un cuarto intermedio. Durante ese periodo, Diego Ávila continuó al frente del plenario como suplente del presidente nato de la Asamblea Legislativa.

La discusión gira en torno a si correspondía que el titular del Senado asumiera esa función después de la suspensión anunciada por Lara y si la resolución camaral será suficiente para respaldar jurídicamente las actuaciones del Legislativo.

Por el momento, la controversia permanece abierta y se espera que la votación de la resolución permita conocer la posición que asumirá el pleno sobre la validez de la sesión de clausura.