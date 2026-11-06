Tuto exige investigar a autoridades por el caso de las 'narco-maletas'

El expresidente Jorge Tuto Quiroga se pronunció sobre el denominado caso de las 'narco-maletas' y exigió una investigación que alcance a todas las autoridades e instituciones que pudieron tener participación o conocimiento de estos hechos.

A través de una publicación en sus redes sociales, Quiroga cuestionó que se pretenda atribuir la responsabilidad únicamente a dos personas, mientras otras instancias que tienen competencias de control y fiscalización todavía deben dar explicaciones.

“El escándalo de las narco-maletas crece. Ahora dos cómplices culpables nos quieren hacer creer que un par de zánganos, un juez y un fiscal, gobernaban el país y sus instituciones”, escribió.

Exige investigar a las autoridades nacionales

Quiroga dirigió sus cuestionamientos a la Aduana Nacional, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Migración y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El exmandatario sostuvo que estas instituciones no son instancias judiciales ni regionales, sino organismos nacionales que dependen del Estado boliviano y deben responder por sus actuaciones.

“Por favor, la Aduana, la DGAC, Migración y la Felcn NO son reparticiones judiciales, ni regionales, ni ‘alemanas’, ni ‘chinas’, son de Bolivia y son gubernamentales”, manifestó.

Pide explicaciones al fiscal general interino

En su pronunciamiento, Quiroga también emplazó al fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, a ampliar las investigaciones e identificar a las autoridades nacionales que habrían permitido el ingreso o traslado de las denominadas narco-maletas.

“Fiscal Urioste, investigue TODO: ¿qué autoridades nacionales permitieron que pasen narco-maletas, a pesar de advertencias internacionales, y quiénes encubrieron todo esto durante meses?”, cuestionó.

Asimismo, pidió esclarecer quién habría intentado retirar toneladas de oro mediante VVI, un aspecto que también incluyó en sus exigencias de investigación.

Cuestiona el alcance de las investigaciones

El expresidente insistió en que las investigaciones no deben limitarse a los responsables directamente vinculados con los hechos, sino establecer posibles responsabilidades dentro de las instituciones estatales.

Finalmente, Quiroga pidió transparencia en las actuaciones del Ministerio Público y cuestionó que se mantenga información sin aclarar ante la opinión pública.

“No aclaren, que oscurecen. El nuevo Ministerio Público debe aclarar todo sin encubrir nada”, concluyó.