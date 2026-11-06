Ávila confirma sesión de apertura legislativa para este domingo

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, confirmó que la sesión de apertura de la legislatura 2026-2027 se realizará este domingo a las 10:00, tras la convocatoria efectuada por el vicepresidente del Estado.

La autoridad señaló que los legisladores asistirán al encuentro para cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Estado y dar inicio formal a la nueva gestión parlamentaria.

Consultado sobre la posibilidad de que el presidente Rodrigo Paz presente su informe de gestión mediante videoconferencia, Ávila indicó que esa decisión corresponde al Órgano Ejecutivo. Sin embargo, recordó que la Constitución establece la presentación de un informe escrito.

Ávila defiende la legalidad de la sesión de cierre

Durante su conferencia de prensa, el titular del Senado también respondió a los cuestionamientos del vicepresidente sobre la sesión de cierre de la legislatura 2025-2026.

Explicó que la convocatoria estaba prevista para las 10:00, pero que el vicepresidente se retiró sin realizar la comprobación del quórum ni instalar formalmente la sesión.

Ante esa situación, los legisladores presentes debatieron y decidieron continuar con el encuentro, amparándose en el reglamento de la Cámara de Diputados y la Constitución Política del Estado.

“La sesión se ha llevado adelante en el marco de lo que establece el reglamento, tanto de la Cámara de Diputados como la Constitución”, sostuvo.

Ávila aseguró que el encuentro cumplió los requisitos legales y constitucionales para cerrar la gestión anterior y descartó que sea necesaria una nueva sesión de cierre.

Reforma parcial de la Constitución será prioridad

Respecto a los desafíos de la nueva gestión, Ávila anunció que la principal prioridad será impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado.

Entre los temas que se pretende abordar mencionó la reforma judicial, la reforma económica, un nuevo marco de autonomías bajo el modelo 50-50 y modificaciones en el ámbito político.

También anticipó que se analizará la elaboración de una nueva Ley de Organizaciones Políticas y una nueva normativa para el Órgano Electoral.

“La reforma parcial de la Constitución tiene que tocar temas tan importantes como la reforma judicial, todo el tema de la reforma económica, todo el nuevo marco de autonomías, que es el 50-50, la reforma política”, manifestó.

El presidente del Senado explicó que existen proyectos relacionados con estas materias que actualmente se encuentran en comisiones y que serán retomados una vez que se reorganice la estructura legislativa.