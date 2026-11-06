Maestros urbanos se crucifican en La Paz y ratifican paro nacional de 48 horas

El conflicto del magisterio urbano se intensifica en la ciudad de La Paz. Este viernes, maestros realizaron una protesta con crucifixiones en inmediaciones de la Casona del Magisterio, ubicada entre las calles Indaburo y Yanacocha, para exigir al Gobierno que desista de su propuesta de descentralización educativa.

Con carteles y consignas de rechazo, los movilizados expresaron su oposición al traslado de los institutos técnicos y tecnológicos a tuición de las gobernaciones departamentales. Mientras se desarrollaba la protesta, efectivos policiales permanecían resguardando las puertas de la sede sindical.

Marcha de teas recorrerá el centro paceño

Como parte de las medidas de presión, los maestros anunciaron que a partir de las 17:00 se realizará una marcha de teas por el centro de la ciudad de La Paz, con la participación de trabajadores en educación urbana.

La movilización busca visibilizar el rechazo del sector a la propuesta gubernamental y exigir que se respete la educación pública y fiscal.

Ratifican paro nacional de 48 horas

La dirigencia del magisterio también ratificó el paro nacional de 48 horas para el lunes 9 y martes 10 de noviembre, como parte de la radicalización de sus medidas de presión.

La protesta se enmarca en el rechazo al anteproyecto gubernamental que plantea transferir la administración de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos a las gobernaciones departamentales.

Los maestros sostienen que esta modificación podría afectar la administración y el sostenimiento de los centros de formación técnica.

Denuncian agresiones policiales

Los movilizados también denunciaron presuntas agresiones por parte de efectivos policiales durante su medida de presión.