Los Tremendazos y Ana Fabia I viven la tradición carnavalera en el clásico 'Jueves de Frater'

La pasión y la alegría del Carnaval cruceño se sintieron a pleno con la celebración del tradicional 'Jueves de Frater'. En esta ocasión, la comparsa de los Tremendazos protagonizó un emotivo encuentro al visitar a los Chabacanos, marcando una jornada de confraternización, baile y reactivación de las costumbres que definen la fiesta grande de los cruceños.

La velada contó con la destacada presencia de la reina del Carnaval, Ana Fabia I, quien expresó su entusiasmo por formar parte de este agasajo a una de las agrupaciones con mayor historia en la región.

"La verdad que contentísima de haber recibido esta invitación de visitar a la comparsa Chabacanos, una comparsa emblemática y querida por Santa Cruz que ya tiene más de medio siglo de vida carnavalera", afirmó la soberana al resaltar la calidez del recibimiento.

Por su parte, el presidente de los Chabacanos, Willy Moscoso, manifestó la dicha de su agrupación al ser anfitriones de este evento y reafirmó el compromiso de acompañar de cerca el reinado de Ana Fabia I en esta nueva edición carnavalera.

"Muy, muy felices de tener la visita de Ana Fabia y de la comparsa Tremendazos. Estamos realmente dichosos porque, además de la oportunidad de participar nuevamente, nos reactivamos con el Carnaval, que es parte de lo que está en nuestro ADN, en nuestro espíritu. Estamos ahí firmes para acompañar su reinado", destacó Moscoso.

Con estos encuentros fraternales, las comparsas cruceñas calientan motores y reafirman que la tradición y la confraternización se mantienen más vivas que nunca.