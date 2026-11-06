"Lo llevaba en su aguayo": Investigan un presunto infanticidio en Potosí y detienen a la madre

El Ministerio Público inició una investigación por el delito de infanticidio tras el fallecimiento de un bebé de un año y tres meses en la comunidad Challa Mayu, perteneciente al municipio de Tinguipaya. La madre de la víctima, identificada como Esperanza Ch. F., de 22 años, fue aprehendida al figurar como la principal sospechosa del hecho.

El Fiscal Departamental de Potosí, Pablo Daniel Manrique Videla, informó que el hecho habría ocurrido entre la noche del 3 y la mañana del 4 de noviembre. Según las primeras declaraciones de la madre, el niño sufrió una caída de la cama mientras jugaba a las 22:00 del 3 de noviembre. La mujer relató que, al día siguiente, cerca de las 05:00, cargó al menor en su aguayo para realizar sus actividades cotidianas y que recién a las 09:00 notó que el bebé no se movía y estaba frío, por lo que intentó reanimarlo sin éxito.

Sin embargo, tras trasladarse a la comunidad en búsqueda de un cementerio, la actitud de la progenitora levantó las sospechas de las autoridades originarias del lugar. Al revisar al menor junto a personal médico, los comunarios constataron que el niño no tenía signos vitales y presentaba diversos hematomas en el cuerpo, por lo que dieron aviso de inmediato a las autoridades locales.

"De acuerdo con el resultado de la autopsia médico legal, se estableció como causa de muerte anoxia cerebral, oclusión de orificios respiratorios y asfixia mecánica externa por sofocación manual, teniendo como concausa politraumatismo. Estos resultados constituyen elementos importantes para el desarrollo de la investigación", sostuvo Manrique.

El fiscal remarcó que las pruebas forenses confirman que las vías respiratorias del bebé fueron obstruidas intencionalmente y que la víctima sufrió agresiones físicas previas a su deceso, descartando la versión inicial de un accidente doméstico. Ante estos indicios, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra la madre mientras se continúan ejecutando las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias exactas en las que se perpetró el crimen.