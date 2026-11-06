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El dólar paralelo cierra este viernes con leve baja en el mercado informal

La cotización de la divisa estadounidense descendió de forma progresiva a lo largo del día, manteniéndose por encima del tipo de cambio oficial fijado por el BCB.

Milen Saavedra

06/11/2026 18:14

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Billetes de dólar estadounidense, en una jornada con variaciones en la cotización del mercado paralelo en Bolivia.
Bolivia

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La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este viernes 6 de noviembre mostrando ligeras variaciones a lo largo del día, registrando un descenso respecto a las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera concluyó la jornada posicionándose en Bs 11,92 para la compra y Bs 11,96 para la venta.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia cerró el 6 de noviembre de 2026 a Bs 11,92 para la compra y Bs 11,96 para la venta.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal experimentó un leve retroceso progresivo conforme avanzaron las horas:

  • 06:00 a.m.: La divisa abrió con los valores más altos del día, cotizándose en Bs 11,97 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

  • Mediodía: Se registró una ligera baja, ubicándose en Bs 11,95 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

  • Cierre de jornada: La cotización descendió hasta cerrar en Bs 11,92 (compra) y Bs 11,96 (venta).

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,89, manteniéndose por debajo de los valores negociados en el mercado paralelo informal.


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