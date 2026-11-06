Cochabamba: A un mes del crimen, dictan 30 años de cárcel para el agresor de Teodocia

A un mes de haberse registrado el trágico hecho en la zona de Montecillo, en el municipio de Tiquipaya, la justicia dictó este viernes 30 años de presidio sin derecho a indulto contra el responsable del feminicidio de Teodocia C. R., de 57 años. La pena máxima deberá ser cumplida en el penal de máxima seguridad de El Abra.

La sentencia fue lograda tras concluir de manera satisfactoria la audiencia de solicitud de procedimiento abreviado, un proceso que estuvo acompañado de cerca por los familiares de la víctima y el colectivo de defensa de los derechos de la mujer Mujeres de Fuego, quienes exigían celeridad y justicia ante los intentos iniciales de encubrimiento del agresor, su entonces pareja, Pascual Q. A.

El abogado de la familia de la víctima, Rodrigo Quinteros, expresó su conformidad tras el fallo judicial que cierra la etapa procesal del caso: "El día de hoy se ha celebrado la audiencia de solicitud de procedimiento abreviado de manera satisfactoria. Estamos complacidos por la determinación judicial y más aún que ahora se le está entregando a la familia de la víctima esa tranquilidad, esa paz de que se ha hecho justicia. Se ha determinado por parte de la autoridad jurisdiccional una pena de 30 años sin derecho a indulto mismos que serán cumplidos en el penal de El Abra. Por tanto, ya no existe ningún tema jurídico pendiente, más aún ahora sí la familia va a poder estar en paz y tranquilidad porque se ha determinado lo que corresponde en justicia".

Retrato de Teodocia C. R., cuya familia recibirá apoyo psicológico tras la condena por el feminicidio.

Además de la condena privativa de libertad, la autoridad jurisdiccional determinó medidas de asistencia integral amparadas en la normativa vigente (Ley 348), enfocadas en la contención emocional tanto de los deudos como del propio sentenciado:

"Bueno, además de los conceptos que son claros de la pena impuesta, también se ha establecido de que se tiene que dar, y es correcto, la ley 348 además, prevé que tiene que darse un apoyo psicológico a toda la familia de la víctima, en este caso a la hija, a los hermanos de la señora Teodocia, para que puedan tener cierta tranquilidad. La pérdida de un ser querido es muy fuerte, es muy profunda, pero estas terapias psicológicas que ha dispuesto la jueza, también van a servir para este apoyo a toda la familia. Además, que también ha dispuesto que se le brinde un apoyo psicológico, ahora sentenciado y condenado a 30 años", detalló Quinteros.

Con esta resolución, el proceso penal queda concluido en su fase judicial, otorgando una respuesta definitiva a los seres queridos de Teodocia que clamaban justicia frente a este caso de violencia extrema que consternó al departamento de Cochabamba.