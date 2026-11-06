¿Habrá clases este lunes y martes? Esto dijo el magisterio

El Magisterio Urbano de Bolivia ratificó el paro nacional de 48 horas previsto para este lunes 9 y martes 10 de noviembre, por lo que las actividades escolares podrían verse interrumpidas en las unidades educativas cuyos docentes acaten la medida.

La decisión fue ratificada este viernes, cuando los dirigentes del sector cumplieron una nueva jornada de movilizaciones, piquetes de huelga de hambre y actos de protesta en rechazo al proyecto gubernamental que plantea transferir la administración de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos a las gobernaciones departamentales.

Desde el Magisterio señalaron que la medida se mantiene mientras el Gobierno no atienda sus demandas y garantice el cumplimiento de los compromisos asumidos anteriormente con el sector.

¿Qué pasará con las clases?

La convocatoria corresponde al Magisterio Urbano y contempla un paro nacional movilizado de 48 horas. Por tanto, en los establecimientos cuyos maestros acaten la medida no se desarrollarían actividades escolares durante ambas jornadas.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, cuestionó la convocatoria y advirtió que se aplicará la normativa vigente, bajo el principio de que día no trabajado es día no pagado.

La autoridad también señaló que una eventual suspensión de clases podría perjudicar a aproximadamente 2,2 millones de estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Los maestros mantienen su rechazo a la descentralización

El principal motivo del conflicto es la propuesta gubernamental de transferir a las gobernaciones departamentales la administración de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos.