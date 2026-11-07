Fiscal Delmy Guzmán niega haber obstaculizado allanamientos en el caso Narcomaletas

La fiscal Delmy Guzmán rechazó las acusaciones sobre una presunta obstaculización en las inspecciones del caso Maletas.

Al respecto, Guzmán afirmó que “nosotros tenemos los informes de la ejecución de los allanamientos, donde se informó a autoridad jurisdiccional, entonces, no veo dónde es que nosotros hayamos obstaculizado con esa investigación o con ese allanamiento”.

La fiscal remarcó que las órdenes para ingresar a los inmuebles dependen exclusivamente de los jueces y no de decisiones arbitrarias de su despacho.

En su declaración, sostuvo que “tal vez deben tener una información que no está completa, pero todo se realizó y se ejecutó”.

La funcionaria aclaró que la indagación penal se abrió a raíz de informes de inteligencia sobre un presunto cargamento de armas de fuego.

Asimismo, la autoridad remarcó que tras el operativo “se llamó a los organismos que son los pertinentes para investigar el tema de Felcn, ellos vinieron, tanto los señores policías como el señor fiscal asignado”.