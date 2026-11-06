Exministro Montaño seguirá detenido dos meses más tras apelación

El exministro de Obras Públicas Edgar Montaño Rojas permanecerá con detención preventiva por dos meses más, luego de que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocara este viernes la resolución que le había concedido medidas sustitutivas dentro del caso El Sillar.

La decisión se produjo durante una audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, en la que la Procuraduría General del Estado (PGE), junto con otras carteras de Estado, defendió la ampliación de la detención preventiva del exministro.

La resolución revocada corresponde al Auto N.º 106/2026, emitido el pasado 3 de noviembre, que había dispuesto medidas sustitutivas para Montaño.

Asimismo, el tribunal fijó para el 30 de diciembre de 2026 una audiencia de verificación de su situación jurídica.

Investigación por irregularidades en El Sillar

El proceso se originó a partir de una denuncia presentada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por presuntas irregularidades en la construcción del tramo de doble vía El Sillar, en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz.

El proyecto fue ejecutado mediante un contrato con la empresa china Sinohydro Corporation Limited.

Entre las observaciones investigadas figuran ampliaciones de plazos y modificaciones del tramo original, situaciones que habrían derivado en fallas estructurales en la obra.

Daño económico supera los 425 millones de dólares

La investigación apunta a un presunto daño económico superior a 425 millones de dólares.

Entre los delitos investigados se encuentran conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, relacionados con la supervisión técnica y financiera del proyecto carretero.

La Procuraduría General del Estado señaló que continuará ejerciendo su mandato constitucional para defender los intereses del Estado, precautelar los recursos públicos y buscar la recuperación del patrimonio de los bolivianos.