¿Habrá feriado este 19 de noviembre? Despejan la duda sobre la nueva fecha conmemorativa en Bolivia

A pocos días de conmemorarse por primera vez el Día Nacional de la Constitución Política del Estado —en el marco del bicentenario de la promulgación de la primera Carta Magna de 1826—, una de las preguntas más frecuentes entre la ciudadanía es si esta nueva fecha declarada en el país incluirá un día de descanso.

La respuesta oficial es no. La normativa establecida para recordar los 200 años de la primera Constitución elaborada a partir del proyecto de Simón Bolívar y promulgada por Antonio José de Sucre no contempla la suspensión de actividades públicas ni privadas.

¿Cómo se vivirá la jornada?

Al no tratarse de un feriado nacional con descanso obligatorio, las actividades laborales, educativas y comerciales transcurrirán con total normalidad. El enfoque de la fecha es estrictamente conmemorativo, cívico e institucional, y estará centrado en:

Actos protocolares organizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en coordinación con instituciones públicas y académicas.

Actividades educativas y de reflexión orientadas a fomentar el estudio, la difusión y la valoración de la historia constitucional boliviana y sus derechos fundamentales.

De esta manera, aunque Bolivia suma una nueva efeméride relevante a su calendario histórico para recordar el camino desde 1826 hasta la norma actual de 2009, esta se cumplirá sin alterar la jornada laboral habitual.