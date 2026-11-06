Senadores posesionan directiva 2026-2027; Ávila fue reelecto en la presidencia

La Cámara de Senadores posesionó este viernes a su nueva Directiva para la legislatura 2026-2027, con Diego Esteban Mateo Ávila Navajas nuevamente al frente de la Presidencia. La principal prioridad anunciada por el titular de la Cámara Alta es impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado.

Durante la primera Sesión Preparatoria, realizada la tarde de este viernes, los integrantes de la Directiva prestaron juramento y asumieron oficialmente sus funciones para el nuevo periodo legislativo.

Tras su posesión, Ávila agradeció la confianza de sus colegas y comprometió una gestión abierta a la participación de todas las fuerzas políticas, con énfasis en el consenso, la transparencia y el trabajo conjunto.

“Debemos encarar la reforma constitucional como el objetivo número uno”, afirmó.

Reforma judicial, económica y autonómica

Ávila explicó que la reforma constitucional deberá abordar aspectos estructurales para el país, entre ellos la transformación del sistema judicial, el ámbito económico y un nuevo marco de autonomías bajo el modelo 50-50.

También mencionó la necesidad de impulsar una reforma política que contemple una nueva Ley de Organizaciones Políticas y modificaciones en la normativa del Órgano Electoral.

El presidente del Senado sostuvo que estos cambios deben contribuir a recuperar el crecimiento económico, enfrentar los problemas estructurales de Bolivia y establecer nuevas condiciones para el desarrollo.

Asimismo, señaló que existen proyectos de ley relacionados con estas materias en las comisiones legislativas, cuyo tratamiento será retomado una vez que se reorganice la estructura de trabajo parlamentario.

Así quedó conformada la nueva Directiva del Senado

La Directiva de la Cámara de Senadores para la legislatura 2026-2027 está integrada por seis autoridades:

Presidente: Diego Esteban Mateo Ávila Navajas.

Diego Esteban Mateo Ávila Navajas. Primer vicepresidente: César Mentasti.

César Mentasti. Segunda vicepresidenta: Kathia Quiroga.

Kathia Quiroga. Primera secretaria: Paola López.

Paola López. Segundo secretario: Julio Romaña.

Julio Romaña. Tercera secretaria: Tatiana Áñez.

Con la posesión de sus integrantes, la Cámara Alta inició formalmente una nueva etapa legislativa, que tendrá entre sus principales desafíos el tratamiento de reformas constitucionales y proyectos de ley orientados a modificar distintos ámbitos de la estructura institucional del Estado.