Santa Cruz: Decomisan 70 garrafas de GLP comercializados ilegalmente

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Policía Boliviana decomisaron 70 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y aproximadamente 65 litros de gasolina durante un operativo interinstitucional realizado en la carretera a Cotoca, en Santa Cruz de la Sierra.

La intervención fue resultado de un trabajo previo de inteligencia que permitió identificar comercios donde se almacenaban y comercializaban garrafas de GLP sin autorización y a precios superiores a los establecidos por la normativa vigente.

Gasolina era revendida en botellas plásticas

Durante los controles también se identificó un punto de reventa ilegal de gasolina, donde el combustible era comercializado en botellas plásticas. En este lugar se decomisaron aproximadamente 65 litros de carburante.

El director distrital de la ANH en Santa Cruz, Ricardo Tonelli, informó que las garrafas y la gasolina decomisadas fueron entregadas a YPFB para que se realicen los procedimientos correspondientes y se disponga su comercialización mediante canales autorizados.

Advierten sanciones de hasta seis años de cárcel

La ANH recordó que el almacenamiento y la comercialización no autorizada de gasolina, diésel y GLP están sancionados con penas de tres a seis años de privación de libertad, de acuerdo con el artículo 226 Bis del Código Penal.

La institución anunció que continuará con los operativos de control y fiscalización para evitar el almacenamiento y la comercialización irregular de combustibles, además de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y el abastecimiento de hidrocarburos.