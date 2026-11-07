Fiscalía sospecha que Romer Saucedo se encuentra en Brasil

El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, informó que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, podría encontrarse en territorio brasileño, específicamente en la ciudad fronteriza de Corumbá, según información extraoficial que actualmente es verificada por el Ministerio Público.

Fiscalía continúa trabajando con la Policía Boliviana y organismos de inteligencia para establecer la ubicación de Saucedo, contra quien pesa una orden de aprehensión por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y organización criminal.

“Supuestamente, de manera extraoficial, tenemos conocimiento de que se encontraría en alguna ciudad del Brasil; en consecuencia, habría abandonado Bolivia”, manifestó Urioste.

Investigan reportes de su presencia en Corumbá

El fiscal reveló que recibieron información no confirmada sobre la presunta presencia de Saucedo en Corumbá, ciudad brasileña cercana a la frontera con Bolivia.

Según explicó, uno de los reportes señala que el exmagistrado habría sido visto en compañía de su familia, aunque todavía no existen elementos oficiales que permitan establecer su ubicación.

“Ya han habido informaciones extraoficiales de que se encontraría en Corumbá almorzando, en compañía de su familia. Estamos verificando esa información, estamos siguiendo el rastro”, señaló.

Urioste indicó que las autoridades bolivianas esperan recibir información de Brasil que permita determinar si el investigado ingresó a ese país por un puesto fronterizo habilitado.

No existe registro de una nueva salida legal de Bolivia

Otro de los aspectos que investiga el Ministerio Público es la forma en que Saucedo habría abandonado el territorio nacional.

Urioste explicó que Migración cuenta con registros de su retorno desde Europa, pero no encontró una salida posterior por los pasos fronterizos legalmente habilitados.

“No hay ningún reporte de que haya salido de manera legal de Bolivia”, afirmó.

La autoridad señaló que esta situación mantiene abierta la hipótesis de un desplazamiento por vía terrestre, aunque aclaró que todavía no se tiene certeza sobre la ruta utilizada.

Saucedo se declaró en el exilio

El pasado 4 de noviembre, Romer Saucedo anunció mediante sus redes sociales que había salido de Bolivia junto a su familia y se declaró en el exilio.

El magistrado aseguró que tomó esa decisión por temor a su seguridad y denunció una supuesta persecución política en su contra.