La noche de este viernes estuvo marcada por la expectativa de los participantes, quienes aguardaban conocer la calificación que Tito Larenti había mantenido en reserva durante toda la semana.

Después de las presentaciones de Esteban Garnica y Raymi Vidaurre, llegó el momento de revelar los resultados que definirían el futuro de los equipos en competencia.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor: tres equipos, y no dos como se había anunciado inicialmente, quedaron nominados a eliminación.

Con la revelación del voto secreto, la tabla definitiva dejó a tres equipos en las posiciones más bajas.

Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY obtuvieron una calificación final de 5,5 puntos, quedando entre los nominados.

La misma puntuación consiguió Camila Flores y la Academia The Royal Dance, que también deberán enfrentar la próxima gala de eliminación.

Por su parte, Paola Guzmán y la Academia Bamboleo registraron 5,0 puntos, el resultado más bajo entre los tres equipos nominados.

La definición representa un nuevo desafío para los participantes, que deberán preparar una presentación capaz de convencer al jurado y asegurar su permanencia en el programa.

Mientras tres equipos recibían la noticia de su nominación, otros celebraban los resultados de la semana.

Raymi Vidaurre y la Academia Waso.bo se ubicaron entre las primeras posiciones después de una destacada presentación con “Kung Fu Fighting”, de Carl Douglas.

También destacó Nahuel Vidaurre y la Academia Baila Conmigo, que consiguió mantenerse entre los equipos mejor posicionados.

Ambos participantes lograron cerrar la semana con resultados favorables.

Ahora, los tres equipos nominados deberán trabajar en nuevas propuestas para demostrar que merecen continuar en La Gran Batalla.