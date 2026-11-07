Bolivia registró 233 sismos en octubre: Potosí concentró el 70% de la actividad

Un reciente informe publicado por el Observatorio San Calixto (OSC) dio a conocer que la Red Sismológica (RS-OSC) localizó un total de 233 eventos sísmicos en el territorio boliviano durante el mes de octubre de 2026.

Distribución departamental de la actividad sísmica

La actividad telúrica registrada durante el mes se distribuyó entre siete departamentos del país, mostrando la mayor concentración en el sudoeste de Bolivia:

Potosí: Fue el departamento con mayor actividad sísmica al contabilizar 162 sismos, lo que representa el 70% del total nacional.

Cochabamba: Registró 32 sismos (14%).

La Paz: Reportó 19 sismos (8%).

Oruro: Presentó 11 sismos (5%).

Santa Cruz: Registró 7 sismos (3%).

Chuquisaca y Tarija: Reportaron 1 sismo cada uno.

Distribución y profundidad de los 233 sismos registrados en Bolivia durante octubre de 2026, según el Observatorio San Calixto. Crédito: Observatorio San Calixto (OSC)

Los movimientos telúricos monitoreados variaron ampliamente en su profundidad hipocentral, desde eventos muy superficiales de 2 km hasta sismos profundos de 582,1 km. En cuanto a la magnitud, los eventos se situaron generalmente en un rango de M 1,0 a M 4,7.

Eventos sísmicos destacados

El informe del Observatorio San Calixto resaltó los siguientes eventos de mayor relevancia durante el mes:

Sud Lípez (Potosí): El 17 de octubre a las 12:52:45 se registró un sismo intermedio de magnitud 4,9 a una profundidad de 191,6 km.

Daniel Campos (Potosí): El 6 de octubre a las 02:54:09 ocurrió un evento de magnitud 4,4 a 202,7 km de profundidad, ubicado a 47 km al sur-sureste de Salinas de Garci Mendoza.

Velasco (Santa Cruz): El 21 de octubre a las 16:09:37 tuvo lugar un sismo superficial de magnitud 3,5 a tan solo 18,8 km de profundidad, con una intensidad sentida de III a IV en la escala Mercalli Modificada.