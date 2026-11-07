¿Te imaginas ser un Tilcayo? Joven alteño crea videojuego gratuito

Un estudiante de 22 años de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), en El Alto, desarrolló un videojuego inspirado en el Tilcayo (Leopardus tilcayo), un pequeño felino silvestre de los Yungas de La Paz que fue reconocido científicamente como una especie diferente en 2026.

Se trata de Yerko Jiménez, quien creó el videojuego denominado Noche de Caza: el relato del Tilcayo, una propuesta interactiva que busca generar conciencia sobre la conservación de este animal y los riesgos que enfrenta en su hábitat natural.

El juego, desarrollado en tres dimensiones, permite a los usuarios asumir el papel del felino y recorrer escenarios inspirados en los bosques de los Yungas, donde deberán conseguir alimento y evitar diferentes peligros.

Jugadores deberán cazar y escapar de trampas

Durante la aventura, los participantes tendrán que reunir ocho presas mientras evitan trampas y grupos de cazadores que representan amenazas para la supervivencia del Tilcayo.

“Para irle añadiendo un poco de dificultad, he puesto trampas, trampas de las personas que quieran cazarlo y también grupos de cazadores”, explicó Jiménez.

El objetivo es conseguir las ocho presas antes de que amanezca. Una vez completada la misión, el felino estará preparado para descansar después de sobrevivir a una noche en su entorno natural.

Investigó al felino para recrearlo en 3D

Para desarrollar el videojuego, el universitario revisó investigaciones científicas, reportajes y fotografías de ejemplares reales, con el propósito de reproducir las características físicas y los movimientos del animal.

Jiménez contó que durante las primeras pruebas tuvo dificultades para representar correctamente al felino, lo que provocó una particular confusión con uno de sus docentes.

“La primera versión parecía una nutria. El ingeniero decía: ‘Oh, genial, has hecho un videojuego de una nutria’. No, ingeniero, hice de un gatito”, recordó entre risas.

El estudiante explicó que su intención es que los jugadores conozcan cómo se mueve el Tilcayo, dónde habita y de qué se alimenta.

Videojuego podría descargarse gratuitamente

El proyecto se encuentra en una etapa de pruebas en Google Play, como parte del proceso previo a su publicación.

Jiménez indicó que, al momento de la entrevista, llevaba cuatro días de evaluación y estimaba que faltaban aproximadamente diez días para poder publicar el videojuego, siempre que supere los controles de la plataforma.

De recibir la aprobación, Noche de Caza: el relato del Tilcayo estará disponible para descarga gratuita.

Un felino recientemente reconocido por la ciencia

El Tilcayo fue reconocido como una especie diferente en septiembre de 2026, gracias a investigaciones genéticas realizadas con participación de científicos bolivianos.

El animal habita en los bosques de los Yungas y enfrenta amenazas relacionadas con la pérdida de su hábitat y la captura de fauna silvestre.

Con su videojuego, Jiménez busca acercar este descubrimiento a las nuevas generaciones y demostrar que la tecnología también puede contribuir a la educación ambiental y la protección de la biodiversidad boliviana