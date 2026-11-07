Magisterio urbano realiza marcha nocturna en La Paz y ratifica paro nacional

El Magisterio Urbano protagonizó este viernes una nueva jornada de movilización por el centro de la ciudad de La Paz, en rechazo al proyecto gubernamental de descentralización de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos.

La marcha comenzó aproximadamente a las 18:00, a la altura de la avenida Montes, recorrió la avenida Mariscal Santa Cruz y continuó por la calle Ayacucho hasta dirigirse a la Casona del Maestro, ubicada en la calle Indaburo, esquina Genaro Sanjinés.

Según el comandante policial de la EPI Cotahuma, alrededor de 500 personas participaron en la protesta, que contó con acompañamiento policial para garantizar el orden público.

Maestros exigen frenar la descentralización

La secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional del Magisterio Urbano señaló que la movilización se desarrolló de manera simultánea en las 31 federaciones departamentales y regionales.

La dirigente reiteró que el sector exige al Ministerio de Educación desistir de la propuesta de transferir los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.

“Nosotros no vamos a aceptar que a nombre de descentralización se privatice la educación boliviana. Exigimos que respete el acta de acuerdo y la Constitución Política del Estado”, manifestó.

Asimismo, indicó que continúan las crucifixiones y la incorporación de nuevos integrantes a los piquetes de huelga de hambre instalados por el sector.

Policía reporta marcha sin enfrentamientos

Durante el recorrido, efectivos policiales realizaron tareas de acompañamiento y resguardo para evitar enfrentamientos y garantizar el desarrollo pacífico de la movilización.

El comandante de la EPI Cotahuma explicó que existió una coordinación previa con los dirigentes del Magisterio para mantener el orden público.

La autoridad policial aseguró que hasta el momento de la entrevista no se registraron conflictos ni enfrentamientos de consideración.

Ratifican paro de 48 horas para el 9 y 10 de noviembre

Al finalizar la jornada, el Magisterio Urbano ratificó el paro nacional de 48 horas previsto para este lunes 9 y martes 10 de noviembre, además de anunciar que continuará con la radicalización de sus medidas de presión.

El conflicto se mantiene pese a que el Gobierno manifestó su disposición de convocar al sector al diálogo para explicar los alcances de la propuesta de descentralización educativa.