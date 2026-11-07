Cancillería anuncia apoyo para trasladar restos youtuber asiático

La Cancillería de Bolivia anunció este viernes 6 de noviembre que brindará apoyo y acompañamiento a la familia del youtuber surcoreano Cho Jin-woo, conocido como JinsTravel, quien falleció a los 33 años tras ser atropellado por un camión de carga mientras recorría en bicicleta la ciudad de El Alto.

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias por el fallecimiento del creador de contenido y confirmó que realizará las gestiones necesarias para facilitar la repatriación de sus restos a Corea del Sur.

“En estrecha coordinación con la Embajada de la República de Corea, se brindará todo el apoyo y acompañamiento necesario a la familia en este difícil momento, facilitando las gestiones requeridas para el proceso de repatriación de los restos mortales”, señala el documento.

Gobierno expresa sus condolencias

La Cancillería manifestó su pesar por el fallecimiento del ciudadano surcoreano, quien recorría diferentes países en bicicleta y compartía sus experiencias de viaje mediante redes sociales.

La institución destacó que Bolivia es un país que recibe a visitantes de distintas partes del mundo y expresó su valoración por quienes eligen el territorio nacional como destino.

“Lamentamos de manera sincera este hecho fortuito y excepcional que enluta a una familia y conmueve a ambas naciones”, señala el comunicado.

Piden evitar especulaciones sobre el fallecimiento

El Ministerio de Relaciones Exteriores también hizo un llamado a la población y a los medios de comunicación para evitar la difusión de información no verificada sobre las circunstancias del accidente.

La Cancillería solicitó respetar la memoria del creador de contenido y la privacidad de sus familiares durante el proceso de duelo y repatriación.

Asimismo, aseguró que el Gobierno boliviano respetará el curso de las investigaciones y realizará el seguimiento institucional correspondiente para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Accidente ocurrió en El Alto

Cho Jin-woo perdió la vida el miércoles 4 de noviembre, cuando circulaba en bicicleta por la avenida 6 de Marzo, en la ciudad de El Alto, y fue atropellado por un camión de carga.

El viajero surcoreano documentaba sus recorridos por distintos países a través de su canal de YouTube, donde compartía experiencias, paisajes y encuentros culturales durante sus travesías.

En relación con el accidente, la Justicia determinó detención domiciliaria para el conductor del vehículo involucrado, mientras continúan las investigaciones destinadas a establecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.

Por su parte, la familia del youtuber inició los trámites para trasladar sus restos a Corea del Sur, donde tiene previsto realizar su despedida.