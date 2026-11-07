El Alto: Vecinos rechazan posible incremento del pan a Bs 1

Vecinos del Distrito 1 de la ciudad de El Alto expresaron su rechazo al anunciado incremento del precio del pan de batalla a Bs 1 por unidad y adelantaron que están organizándose para comercializar este alimento a 80 centavos, con el objetivo de evitar un mayor impacto en la economía de las familias alteñas.

El mercado de Ciudad Satélite, los vecinos manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el incremento se aplique desde la próxima semana, debido a que el pan es uno de los alimentos de mayor consumo en los hogares.

“Desde la siguiente semana vamos a salir a vender el pan a 80 centavos o a 70, dependiendo cómo será el flujo”, manifestó uno de los representantes vecinales.

Vecinos anuncian venta de pan a menor precio

Los habitantes señalaron que se encuentran realizando gestiones logísticas para habilitar puntos de comercialización, tanto en El Alto como en sectores de la ciudad de La Paz.

Explicaron que la iniciativa busca ofrecer una alternativa económica frente al posible incremento dispuesto por los panificadores.

“Estamos pendientes de algunas cosas nomás para poder confirmar esta situación la siguiente semana”, señaló uno de los vecinos.

Advierten un golpe a la economía familiar

Otro representante vecinal cuestionó la intención de elevar el precio del pan a un boliviano, al considerar que la medida afectaría principalmente a las familias de menores ingresos.

“Este alimento es el más comprado por la gente más necesitada y va a ser un golpe fuerte para los más pobres venderles a un boliviano el pan”, expresó.

El vecino pidió a los panificadores reconsiderar la medida y buscar soluciones con las autoridades para evitar que el incremento perjudique a los consumidores.

“Estamos decididos a contrarrestar esto y sacar a 80 centavos el pan para poder beneficiar a nuestros vecinos”, afirmó.

Pan se agota en mercado de Ciudad Satélite

Se observaron filas de personas que acudieron a comprar pan de batalla en uno de los mercados populares de Ciudad Satélite.

En el transcurso de la transmisión, el producto comenzó a agotarse hasta que los puestos visitados quedaron prácticamente sin unidades disponibles.