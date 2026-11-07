Senado sesionará este lunes en Potosí para definir comisiones y comités

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, confirmó que los legisladores se trasladarán este lunes 9 de noviembre al departamento de Potosí, donde se desarrollará una sesión de honor que contempla la conformación de comisiones y comités para la legislatura 2026-2027, además del tratamiento de iniciativas legislativas en beneficio de esa región.

La actividad se realizará después de la sesión inaugural de la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocada para este domingo 8 de noviembre, a partir de las 10:00, en la ciudad de La Paz.

“En cuanto termine la sesión del día domingo, nos vamos a ausentar los senadores a Potosí para el día 9 tener la sesión que teníamos programada, una sesión de honor en homenaje a Potosí”, confirmó Ávila.

Senado definirá sus comisiones y comités

El presidente de la Cámara Alta explicó que uno de los principales objetivos de la sesión en Potosí será avanzar en la organización del trabajo legislativo mediante la designación de los senadores que integrarán las diferentes comisiones y comités.

Para ello, se prevé aprobar una resolución que establezca la distribución de los legisladores en estas instancias parlamentarias.

“En realidad lo que se hace es aprobar una resolución donde se designan qué senadores van a las comisiones y a los comités”, manifestó.

Asimismo, se contempla el tratamiento de proyectos de ley orientados a atender las necesidades del departamento potosino, aunque todavía no se detallaron las iniciativas específicas que serán consideradas.

Sesión inaugural será este domingo

Previamente, este domingo 8 de noviembre, la Asamblea Legislativa Plurinacional llevará adelante su sesión inaugural correspondiente a la legislatura 2026-2027.

El acto está convocado para las 10:00 y marcará el inicio de una nueva etapa de trabajo parlamentario.

El mandatario enviará su informe de gestión de manera escrita para cumplir con la presentación correspondiente ante la Asamblea Legislativa.

Sesión en homenaje a Potosí

Ávila recordó que la Cámara de Senadores había previsto desarrollar sesiones en diferentes departamentos del país, con el objetivo de acercar el trabajo legislativo a las regiones.

En ese marco, confirmó que la sesión de honor en Potosí se mantiene programada para el lunes 9 de noviembre.

La actividad permitirá avanzar en la organización de las comisiones y comités que asumirán el tratamiento de los proyectos de ley durante la nueva legislatura.